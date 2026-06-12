"Precisam de psicólogos, mas não têm verba". Jovens denunciam falta de estágios, Governo admite constrangimentos

Aos 24 anos, Inês Rodrigues concluiu uma licenciatura em Psicologia, um mestrado em Psicologia Forense, uma pós-graduação em Psicologia Policial e um estágio curricular de nove meses no Estabelecimento Prisional de Setúbal. Apesar do percurso académico, continua sem conseguir dar o último passo necessário para exercer autonomamente a profissão.

Há mais de oito meses que Inês procura uma entidade onde possa realizar o Ano Profissional Júnior, estágio obrigatório exigido para o acesso pleno à profissão de psicólogo. Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), este estágio tem a duração de 12 meses e um mínimo de 1.600 horas de prática supervisionada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Existe um percurso obrigatório que somos obrigados a cumprir, mas depois não existem mecanismos que garantam a continuidade desse percurso. Exigem-nos um estágio profissional, mas não criam as condições necessárias para que ele aconteça", diz Inês Rodrigues à Renascença.

A legislação determina que este estágio seja remunerado. Em 2026, a remuneração mínima prevista corresponde a 1.150 euros brutos mensais, cabendo à entidade de acolhimento assegurar esse pagamento.

Há instituições interessadas, mas sem capacidade para receber estagiários



Inês Rodrigues rejeita a ideia de que a dificuldade esteja relacionada com ausência de necessidades no terreno.

Ao longo dos últimos meses contactou autarquias, IPSS, unidades de saúde e comissões de proteção de crianças e jovens.

"Todas as instituições com que entrei em contacto precisam de mais profissionais. Há necessidade de recursos humanos. O problema é que não têm financiamento para assegurar os estágios. É aí que todo o processo falha."

Segundo a jovem psicóloga, as respostas recebidas seguem frequentemente o mesmo padrão: reconhecimento da necessidade de profissionais, mas ausência de condições financeiras para acolher estagiários.

"Houve instituições que me disseram que valorizavam muito o meu percurso e as minhas qualificações, mas que simplesmente não tinham condições para me receber. É duro ouvir isso."

Segundo Inês Rodrigues, a situação não afeta apenas casos isolados. Entre os colegas que concluíram recentemente a formação, muitos continuam sem conseguir iniciar o estágio obrigatório.

"Da minha turma saíram cerca de 30 mestres e, tanto quanto sei, nenhum conseguiu ainda um estágio profissional."

E acrescenta: "Têm saído muitas notícias sobre pessoas com mestrado serem mais valorizadas, mas nós nem sequer temos a oportunidade de entrar no mercado de trabalho."

Além da falta de oportunidades, Inês critica o próprio processo de procura. Embora a Ordem disponibilize uma lista de entidades acreditadas para acolher estagiários, cabe aos candidatos contactar cada uma delas individualmente para confirmar se existem vagas abertas.

"Estamos a falar de mais de 500 instituições e temos de ir uma a uma perceber se estão disponíveis para receber estagiários."

Uma das críticas centra-se no modelo de financiamento disponível para muitas entidades. Atualmente, vários programas de estágios apoiados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) têm uma duração inferior ao período exigido pela Ordem dos Psicólogos para acesso pleno à profissão.

“Estamos a falar de um estágio de 12 meses, mas o apoio cobre apenas seis meses. Para muitas instituições, sobretudo IPSS e entidades públicas, é impossível suportar os restantes encargos.”

A dificuldade em encontrar estágio tem também um impacto pessoal.

Inês Rodrigues trabalha desde os 18 anos. Ao longo da formação conciliou os estudos com vários empregos temporários, como assistente de loja, operadora de caixa e promotora de eventos, procurando garantir alguma independência financeira enquanto concluía o percurso académico.

“Cumprimos todas as etapas que nos são exigidas. No meu caso, tentei sempre fazer mais, investir mais na minha formação e melhorar o meu currículo. Fiz uma pós-graduação precisamente por isso. Depois acabamos e sentimos que ninguém nos ajuda a dar o passo seguinte. Parece que é cada um por si.”