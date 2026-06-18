Crime
Madrasta asfixiou enteada de 8 anos em Valpaços por "vingança". O que sabemos?
18 jun, 2026 - 20:03 • Diogo Camilo
Mulher de 48 anos não gostou da forma como o companheiro tratou o seu filho e vingou-se na menina de oito anos. Seguiu o autocarro escolar, abordou a criança e levou-a para a Serra da Padrela, onde a asfixiou até à morte. Suspeita confessou crime à Polícia Judiciária. Corpo foi encontrado ainda com a mochila que levaria para a escola.
É um caso que está a chocar o país: uma criança de oito anos foi encontrada morta na Serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar, depois de ter sido dada como desaparecida esta quarta-feira pelo pai.
A madrasta da criança é a principal suspeita do crime e foi detida pela Polícia Judiciária, fortemente indiciada pela prática de crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.
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Onde aconteceu o crime?
A investigação foi desencadeada após a participação do desaparecimento da criança na localidade de Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços.
As diligências realizadas permitiram apurar indícios de que a menor terá sido vítima de uma agressão violenta que lhe causou a morte, “ao que tudo indica, por asfixia mecânica”.
Em conferência de imprensa, o diretor da Polícia Judiciária de Vila Real, David Martins, explicou que a madrasta terá "apertado a boca e o pescoço com as mãos, com a outra mão atrás, sufocando a criança".
O crime foi premeditado?
A Polícia Judiciária diz que sim. A madrasta viu a menina entrar no autocarro da escola às 7h00 de quarta-feira e seguiu-o.
À porta da escola, convenceu-a a criança a segui-la. A PJ está ainda a apurar se a suspeita atraiu a menina com a desculpa de uma consulta médica ou um simples convite para um lanche.
No carro, a madrasta levou-a para a Serra da Padrela, onde a asfixiou até à morte.
Depois de abordada por inspetores da PJ, a suspeita mostrou-se nervosa e acabou por confessar o crime, indicando vários locais onde supostamente teria deixado o corpo.
Só pelas 5h00 da madrugada desta quinta-feira é que acabou por revelar onde estava localizado o corpo da enteada, encontrada ainda com a mochila que levava para a escola.
PJ detém madrasta suspeita de matar criança de oito anos e abandonar corpo na serra da Padrela
Mulher de 48 anos está indiciada pelos crimes de h(...)
Qual o motivo?
Segundo a Polícia Judiciária, em conferência de imprensa em Vila Real, o crime foi motivado "por vingança".
"Ainda estamos em fase de investigação, mas tudo indica que será uma questão de vingança", referiu David Martins.
"O casal estava junto há cerca de cinco anos, com algumas separações, e o que terá espoletado a situação terá sido um episódio com o filho da suspeita", que se encontra institucionalizado em Bragança e passou o último fim de semana com a mãe, o padrasto e a filha deste.
Após um "comportamento violento" do jovem, que agrediu a mãe, o companheiro "agarrou o rapaz pelo braço", mas a mãe não gostou da resposta, o que "levou a que a mulher agisse por vingança".
Segundo a PJ, não há registos de violência doméstica entre o casal.
O que acontece à madrasta?
Depois de detida, a suspeita vai passar a noite desta quinta-feira detida e será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
A investigação prossegue sob direção do Ministério Público de Valpaços.