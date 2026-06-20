“Incrível, a velocidade e as manobras que eles fazem". Milhares rendidos à F1 dos aviões no Douro

Milhares de pessoas passaram a tarde deste sábado de olhos postos no céu, nas duas margens do Douro, para assistir ao espetáculo do Air Invictus. Muito antes do arranque das exibições, já as ribeiras do Porto e de Gaia estavam compostas. Houve quem chegasse muito antes das 15h00, mas muitos optaram por instalar-se logo de manhã para garantir lugar num dos pontos mais privilegiados para ver a chamada “Fórmula 1 dos aviões”.

No programa oficial deste sábado, o ponto alto do evento estava marcado para o rio Douro, entre Porto e Gaia, com corridas, acrobacias e passagens aéreas militares entre as 15h30 e as 20h15.

Chegar cedo para garantir lugar

Na margem de Gaia, Álvaro fez contas à logística familiar e tratou de chegar cedo. Veio de Baião com a família, instalou-se logo pela manhã, levou arcas com bebida e merenda e passou o dia à beira-rio, entre o calor, a espera e o ruído dos motores.

“Chegámos de manhã, vimos de Baião e agora estamos aqui a aproveitar o dia e, depois vamos regressar a casa”, conta, satisfeito com a escolha do programa, mas sem esconder o calor que sente, enquanto observa a neta sentada na arca refrigeradora onde trouxe os mantimentos para o dia.

Ao longo da tarde, os passeios junto ao rio transformaram-se em bancadas improvisadas, com famílias sentadas no chão, telemóveis erguidos e muitos curiosos a tentar seguir manobras a testar todos os limites no corredor do Douro, entre pontes e o casario tão característico, com muitas varandas apinhadas de gente.

Para muitos, uma estreia ao vivo

Quando a última edição da Redbull Air Race passou pelo Porto, Mateus tinha apenas sete anos. "Não vim nessa altura, mas depois vi muitas vezes na televisão".

Este sábado, a estreia foi ao vivo, a cores e no lugar certo. De máquina fotográfica em punho, este jovem falou à Renascença, enquanto clicava incessantemente na máquina fotográfica, para não perder um segundo do espetáculo sobre as águas.

“Incrível, a velocidade e as manobras que eles fazem”, resume impressionado.