Em Girabolhos “todo o mundo está de acordo com a barragem”. Concurso arranca a 15 de julho

É ali, no centro da povoação, que Armando Abrantes, 62 anos, presidente da Junta de Freguesia eleito nas últimas autárquicas, abre a porta da igreja e interrompe a rotina para contar a história da terra. O telefone toca, ouvem-se passos, a chave roda na fechadura e o autarca sorri quando percebe que vai ser entrevistado. Atende uma chamada e é a mulher a quem conta que finalmente vai ser escutado. Vive mesmo ali ao lado, explica, antes de recordar que o terço é rezado às sete da tarde e que aquela igreja começou a ser construída em 1886, tendo ficado concluída já em 1900. “Nessa altura”, garante, “já Girabolhos falava da barragem”.

A ligação entre o templo e a obra prometida não é apenas simbólica. Armando Abrantes diz que as pessoas que “transportavam areia para a construção da igreja já a retiravam da zona do rio onde hoje se prevê o fundo da barragem. Era trabalho feito depois do trabalho, num tempo de fome e dureza, quando homens e mulheres carregavam gamelos de areia para levantar a igreja que ainda domina a aldeia”.

A barragem de Girabolhos não começa, para os habitantes, nos estudos técnicos, nas declarações políticas ou nos anúncios oficiais. Começa mais atrás, nas histórias ouvidas às avós, nas conversas à porta da igreja e na memória de quem atravessava o rio para namorar, casar ou simplesmente passar para a outra margem.

Armando Abrantes insiste que este não é um assunto novo. Pelo contrário, diz que vem de tão longe que passou de netos para bisnetos e trinetos, sempre com a mesma expectativa: a barragem há de chegar. O presidente da junta recorda que a igreja demorou mais de uma década a ser construída e que, já nesse período, “havia um paredão junto ao rio, ponto de passagem entre margens e vidas”. Fala do tempo da ditadura, de Salazar, para sublinhar que “a promessa atravessou regimes, gerações e governos sem se transformar definitivamente em obra”. A conclusão é simples, mas carrega exaustão: em Girabolhos, “todo o mundo está à espera da barragem”.

O lugar de onde vinha a areia chama-se barca. É uma zona mais larga do rio, onde a água acumula sedimentos quando abranda e os leva quando ganha força. Armando Abrantes ouviu “a história da barragem” desde criança, pela mãe e pelas pessoas que iam à igreja. Segundo ele, é precisamente nesse ponto que poderá nascer o fundo da barragem, caso a obra avance. “A Igreja de Girabolhos foi construída com areia do lugar onde a barragem poderá nascer”, acrescenta o presidente da Junta de Girabolhos.

A aldeia que já teve sete tabernas

Armando Abrantes saiu de Girabolhos com 27 anos e passou 32 anos nos Estados Unidos. Trabalhou em restaurantes, esteve 18 anos numa fábrica e regressou há três anos e meio a uma terra que reconhece, mas que já não encontra igual. Foi sacristão, entre os 12 e os 14 anos, e diz que foi vendo “a decadência chegar, primeiro devagar, depois depressa, à medida que as pessoas envelheceram, partiram para lares ou simplesmente deixaram de aparecer nos lugares onde antes se encontravam”.

“Quando tinha 20 anos, Girabolhos tinha sete tabernas, entre cafés e mercearias, espalhadas pela povoação”, vai apontando pela aldeia, o presidente da junta. “Uma ali, outra depois da varanda, outra do lado oposto, mais uma acima”. Não pede que todas regressem. Pede, pelo menos, uma. Se a barragem vier, acredita que alguma coisa poderá melhorar, “nem que seja a possibilidade de a aldeia voltar a ter movimento, procura e convívio. Pior do que está, diz, dificilmente ficará”. Por isso afirma que “todo o mundo está de acordo com a barragem”.

A Associação Recreativa Filhos de Girabolhos existe, mas, segundo o autarca, quase se resume ao futebol. As festas religiosas da Senhora da Cabeça, que também davam vida à terra, estão interrompidas desde a pandemia. As igrejas continuam cuidadas sobretudo por mulheres idosas, algumas já com mais de 90 anos, numa rotina silenciosa que diz muito sobre quem ainda segura a comunidade.