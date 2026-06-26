Como ajudar a Venezuela? Eis as campanhas solidárias lançadas em Portugal

Os sismos que devastaram a Venezuela continuam a mobilizar uma onda de solidariedade em Portugal. Enquanto o Governo prepara o envio de uma força operacional de 60 elementos para apoiar as operações de busca e salvamento, multiplicam-se as campanhas de angariação de fundos e de recolha de ajuda para as populações afetadas. Pelo menos nove portugueses morreram na tragédia.

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ACNUR

Entre as iniciativas de apoio destaca-se a campanha "Ajude a Venezuela", lançada pela Portugal com ACNUR, fundação parceira da Agência da ONU para os Refugiados em Portugal. A organização está a recolher donativos para reforçar a resposta humanitária às comunidades afetadas pelos sismos.

Os donativos podem ser efetuados através do site Terramoto Venezuela, disponível na plataforma online da organização.

Cruz Vermelha

Também a Cruz Vermelha Portuguesa lançou uma campanha de donativos para financiar as operações de emergência. A instituição alerta para os graves danos provocados pelos sismos, incluindo colapsos de edifícios, destruição de infraestruturas essenciais, cortes de energia e comunicações e milhares de pessoas afetadas.

Os contributos podem ser feitos através da plataforma de donativos da organização: a Venezuela precisa de si.

HUELLATINA



A comunidade luso-venezuelana também está mobilizada. A associação HUELLATINA, em parceria com a Câmara Venezuelana-Portuguesa de Comércio, Indústria, Turismo e Afins (CAVENPORT), abriu um centro de recolha de ajuda humanitária na Rua Augusto Rosa, n.º 198, no Porto.

O espaço recebe bens de segunda a sexta-feira, entre as 11h00 e as 17h00.

Mira de Aire

Mira de Aire, no concelho de Porto de Mós, também promove uma campanha de recolha de bens essenciais para as famílias afetadas pelos sismos. A iniciativa decorre no domingo, a partir das 8h00, na praça em frente à Igreja Velha.



Os organizadores apelam à entrega de alimentos não perecíveis (como arroz, massa, feijão, enlatados, leite em pó, cereais e bolachas), roupa e mantas em bom estado, material médico básico (soro fisiológico, ligaduras, gazes, álcool, pensos e analgésicos), fraldas para crianças e adultos, toalhitas húmidas e produtos de higiene pessoal, como sabonete, champô, escovas e pasta de dentes, desodorizante e absorventes.

A campanha pretende reunir bens essenciais para serem enviados às famílias atingidas pelo terramoto, sublinhando que "não é dinheiro, é apoio que transforma vidas".

ALUSVEN



A associação luso-venezuelana ALUSVEN lançou uma campanha de recolha de bens para apoiar as vítimas dos sismos na Venezuela, apelando à entrega de materiais essenciais em vários pontos de recolha no país.

Entre os bens prioritários encontram-se tendas de campismo, sacos-cama, colchões insufláveis, mantas térmicas, alimentos enlatados, recipientes herméticos para alimentos, cantis e garrafas reutilizáveis, lanternas, pilhas, kits de primeiros socorros, fraldas para crianças e adultos, toalhetes húmidos, filtros e pastilhas para purificação de água, entre outro equipamento de sobrevivência.

As doações podem ser entregues em lojas Liberty Express, em Lisboa, Porto, Aveiro e Algarve, bem como no Pasaporte Latino, em Braga, que funcionam como pontos de recolha para o envio da ajuda humanitária para a Venezuela.

Diocese do Funchal



À mobilização nacional junta-se ainda a Diocese do Funchal. O bispo diocesano, D. Nuno Brás, convocou uma coleta solidária em todas as missas dos dias 4 e 5 de julho, cuja receita será integralmente enviada para a Cáritas da Venezuela.

"As imagens e as notícias que nos chegam da Venezuela destroçam-nos o coração. Não bastava já um país prostrado económica e politicamente, como, agora, um país destruído por tremores de terra devastadores", escreve o bispo.

D. Nuno Brás sublinha que, perante a dimensão da tragédia, é necessária uma "ajuda concreta" e explica que a recolha de fundos é a forma mais eficaz de apoiar a população, uma vez que "não é possível enviar apoio médico ou contentores com produtos".



