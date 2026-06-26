Solidariedade

Como ajudar a Venezuela? Eis as campanhas solidárias lançadas em Portugal

26 jun, 2026 - 13:17 • Olímpia Mairos

Portugal envia uma força operacional de 60 elementos para a Venezuela, enquanto organizações e a Igreja apelam à solidariedade para apoiar as vítimas dos sismos.

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Os sismos que devastaram a Venezuela continuam a mobilizar uma onda de solidariedade em Portugal. Enquanto o Governo prepara o envio de uma força operacional de 60 elementos para apoiar as operações de busca e salvamento, multiplicam-se as campanhas de angariação de fundos e de recolha de ajuda para as populações afetadas. Pelo menos nove portugueses morreram na tragédia.

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ACNUR

Entre as iniciativas de apoio destaca-se a campanha "Ajude a Venezuela", lançada pela Portugal com ACNUR, fundação parceira da Agência da ONU para os Refugiados em Portugal. A organização está a recolher donativos para reforçar a resposta humanitária às comunidades afetadas pelos sismos.

Os donativos podem ser efetuados através do site Terramoto Venezuela, disponível na plataforma online da organização.

Cruz Vermelha

Também a Cruz Vermelha Portuguesa lançou uma campanha de donativos para financiar as operações de emergência. A instituição alerta para os graves danos provocados pelos sismos, incluindo colapsos de edifícios, destruição de infraestruturas essenciais, cortes de energia e comunicações e milhares de pessoas afetadas.

Os contributos podem ser feitos através da plataforma de donativos da organização: a Venezuela precisa de si.

HUELLATINA

A comunidade luso-venezuelana também está mobilizada. A associação HUELLATINA, em parceria com a Câmara Venezuelana-Portuguesa de Comércio, Indústria, Turismo e Afins (CAVENPORT), abriu um centro de recolha de ajuda humanitária na Rua Augusto Rosa, n.º 198, no Porto.

O espaço recebe bens de segunda a sexta-feira, entre as 11h00 e as 17h00.

Diocese do Funchal

À mobilização nacional junta-se ainda a Diocese do Funchal. O bispo diocesano, D. Nuno Brás, convocou uma coleta solidária em todas as missas dos dias 4 e 5 de julho, cuja receita será integralmente enviada para a Cáritas da Venezuela.

"As imagens e as notícias que nos chegam da Venezuela destroçam-nos o coração. Não bastava já um país prostrado económica e politicamente, como, agora, um país destruído por tremores de terra devastadores", escreve o bispo.

D. Nuno Brás sublinha que, perante a dimensão da tragédia, é necessária uma "ajuda concreta" e explica que a recolha de fundos é a forma mais eficaz de apoiar a população, uma vez que "não é possível enviar apoio médico ou contentores com produtos".

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