Reportagem
De "coração nas mãos", mas "fortes" e a "trabalhar". Latino-americanos recolhem donativos para a Venezuela
26 jun, 2026 - 22:53 • Miguel Marques Ribeiro
A cooperativa Huellatina abriu um centro de recolha de donativos no Porto, para ajudar as populações afetadas pelos sismos, uma iniciativa coordenada pela Cámara de Comercio Venezolana Portuguesa (CavenportVe). A prioridade não são alimentos, mas "equipamentos de trabalho" e bens que ajudem aqueles que perderam as suas habitações.
“Já me está a tocar”, confessa Angelina Bolívar, visivelmente emocionada, quando se começa a falar da situação na Venezuela, país atingido esta semana por dois sismos devastadores, que contabilizam até ao momento mais de 900 mortos, 28 dos quais portugueses.
No dia anterior, os membros da Huellatina andaram com “o coração nas mãos” por causa das dificuldades em localizar o irmão de um membro desta cooperativa luso latina sediada no Porto, o que entretanto já foi possível fazer.
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“Quando chega alguém [à cooperativa], a primeira pergunta que faço é: como está a sua família? Como estão os seus entes queridos, os seus amigos?” e as respostas têm sido positivas, até ao momento.
Mas não é possível escapar por completo aos efeitos dos terramotos e há pelo menos um membro da comunidade que perdeu um amigo.
"Trabalhar com as mãos nuas"
Angelina Bolivar, uma luso-colombiana a viver há 16 anos em Portugal, dirige a organização que abriu um centro de recolha de donativos para ajudar as populações afetadas no país da América do Sul, uma iniciativa que está a ser coordenada pela Cámara de Comercio Venezolana Portuguesa (CavenportVe).
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A comida não é prioridade na campanha que arrancou esta sexta-feira, explica Angelina. “Muitos prédios caíram e, neste momento, as pessoas, os bombeiros, estão a trabalhar com as mãos e precisam de luvas para o resgate, porque sabemos que, neste momento, a comunidade está a trabalhar com as mãos nuas, e, evidentemente, isso também não ajuda”.
Lanternas, pilhas. Água potável também preocupa
Para além deste equipamento para “trabalhar no terreno”, que possa dar apoio nas operações de resgate, o mais importante é ajudar as pessoas que perderam as suas casas com “sacos de cama, colchões insuflados que também já recebemos por parte da comunidade, mantas térmicas, tendas de campanha”.
“Utensílios, recipientes herméticos, sacos impermeáveis e pratos e talheres de campismo”, vão também ser úteis em contexto de catástrofe.
Muitas zonas de La Guardia, a região mais afetada pelos abalos, deixaram de ter eletricidade. Assim, as “lanternas, lâmpadas LED, pilhas, baterias recargáveis” também estão no topo da lista. O acesso a água potável é outra preocupação: pastilhas purificadoras e garrafas com filtro, são também pedidos da organização.
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A expectativa é que seja possível enviar um primeiro carregamento “ainda esta [próxima] semana, pela “urgência que há”, mas para isso é necessária uma mobilização da população: “tudo vai depender do volume das coisas que vão chegando. Precisamos que cheguem coisas para poder fazer um envio, porque os custos são grandes”, apesar da cooperação já assegurada da Liberty Express.
Cá e lá, mantém-se "a esperança"
O choque nos últimos dias tem sido grande, mas a comunidade latino-americana mantém-se esperançosa e com vontade de ajudar, assegura Angelina Bolívar. “As pessoas estão a ajudar, têm esperança. Tal como os portugueses, os latino-americanos têm muita esperança. Sofrem, mas estão a trabalhar. Lá, a tentar ajudar aqueles que também estão na mesma situação. E, desde cá, também tentamos fazer o nosso melhor”.
Apesar das provações, relata Agenlina, tem emergido “uma comunidade forte, uma comunidade que está junta, tanto dos próprios venezuelanos como os portugueses que estão lá na Venezuela precisando também de ajuda”.
Os donativos poderão ser entregues na sede da Huellatina, localizada na Rua Augusto Rosa, próximo do Teatro São João, no Porto.
Mas não só. A iniciativa é nacional e há também pontos de recolha a funcionar no Algarve, em Lisboa e na zona de Braga.
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