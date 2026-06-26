Devemos encurtar férias de Verão? Para os mais novos (e mais pobres) “pode ter efeitos negativos”

Por isso, Isabel Flores acredita que as longas férias de verão podem agravar desigualdades entre crianças do pré-escolar e do 1º ciclo, prejudicando as de agregados familiares mais carenciados. A especialista na área da Educação recorda que a investigação aponta para “um retrocesso nas aprendizagens na ordem de um mês” entre alunos de famílias mais desfavorecidas durante as pausas letivas prolongadas.

Em entrevista à Renascença, a investigadora do ISCTE refere que Portugal tem uma das interrupções de verão mais longas da Europa, mas garante que o número total de dias de aulas é semelhante ao de outros países. A diferença está na distribuição do calendário escolar, com “uma paragem mais curta no verão” noutros sistemas europeus.

Em reação à proposta dos diretores das escolas, que defendem uma uniformização do calendário escolar com todos os ciclos a terminar as aulas a meio de junho, a investigadora considera que antecipar ainda mais as férias dos alunos mais novos pode ter efeitos negativos. “Estamos, no fundo, a acrescentar 15 dias de férias a crianças muito pequenas, numa altura em que as desigualdades se multiplicam”, afirma.

Em vez de alterar profundamente o calendário letivo, Isabel Flores defende o reforço das atividades extracurriculares no verão. “Há muita aprendizagem que se faz fora de uma sala de aula e o verão era uma boa oportunidade para as fazer”, conclui.

A academia tem estudos sobre o impacto de encurtar o ano letivo para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo?

Nós em Portugal temos, de facto, uma paragem muito grande de verão, somos dos países da Europa com uma paragem mais longa nesta altura do ano. Para os miúdos, o normal é 12 a 13 semanas de paragem, que é mais ou menos do meio de junho ao meio de setembro. quando começamos as aulas.

Depois, temos paragens mais curtas o resto do ano, tipicamente mais duas semanas, mais ou menos, no Natal e na Páscoa e uns dias, poucos, no Carnaval.

Isso significa que temos menos dias de aulas?

Em termos de dias úteis de aulas, estamos mais ou menos equiparados ao resto da Europa. O que eles fazem é ter paragens mais longas ou mais paragens ao longo do ano e depois ter uma paragem mais curta no verão.

O que nós sabemos das paragens letivas, principalmente as paragens letivas muito longas, é que coloca as crianças e os jovens de famílias mais carenciadas em desvantagem e há algumas estimativas que apontam para um retrocesso nas aprendizagens na ordem de um mês de aprendizagem, especificamente para estas crianças que provém de agregados familiares mais desfavorecidos e que nas férias não têm oportunidade de fazer atividades físicas, culturais, artísticas, o que for, que as mantém com os cérebros e os corpos mais ativos.

Em termos de dias úteis de aulas, estamos mais ou menos equiparados ao resto da Europa. O que eles fazem é ter paragens mais longas ou mais paragens ao longo do ano e depois ter uma paragem mais curta no verão.