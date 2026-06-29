Exames. "Não vai ser possível cumprir calendário" por "amadorismo" do Ministério

Faltam explicações?

O tempo está a passar e nós não encontramos da parte do ministério, contrariamente ao que acontece, por exemplo, no Reino Unido, uma explicação do que é que está a ser feito, do que é que está a correr mal, quais são as perspetivas de funcionamento. Isto é tudo, de facto, um descontrolo que não se percebe.

Não se percebe se aconteceu devido à fusão do IAVE com as outras estruturas do Ministério de Educação. Criou-se uma super agência, a tal EduQa e, aparentemente, as pessoas que estão à frente desta mega instituição não conseguem, obviamente, dar resposta.

Mas não é só isto. Esta é a face visível do problema, porque, obviamente, os alunos precisam das notas para o acesso ao ensino superior. Há aqui uma confusão terrível. Ainda anteontem ou ontem, o jornal “Público” dava nota de um parecer sobre o problema do item com o exame português, produzido à revelia dos conselheiros do Conselho Científico e, portanto, não se percebe que tipo de organização é esta.

Não se percebe se aconteceu devido à fusão do IAVE com as outras estruturas do Ministério de Educação. Criou-se uma super agência, a tal EduQa e, aparentemente, as pessoas que estão à frente desta mega instituição não conseguem, obviamente, dar resposta.

A Sociedade Portuguesa de Matemática recusou-se a dar a parecer sobre a prova de Matemática, quando para isso foi solicitada, porque não reconhece validade e fiabilidade científica ao Exame Nacional de Matemática do 11º ano. Isto é uma situação gravíssima. Acho que é a primeira vez que acontece em Portugal, pelo menos que eu tenha conhecimento, e, de facto, é confrangedor este amadorismo, esta falta de profissionalismo de quem está à frente da avaliação externa em Portugal.

Corre-se o risco de ser necessário dar aos professores os exames em papel para que possam ser classificados?

Acho que sim. Não sei se a EduQa pensou num plano B, mas acho que esse cenário seria, digamos, o pior cenário, mas é um cenário que pode ser posto em campo e pode tranquilizar os alunos e as famílias que estão à espera das notas dos exames para concorrer ao ensino superior.

É sempre possível devolver todas as folhas de resposta aos agrupamentos de escolas e aos secretariados locais dos exames e é sempre possível os professores corrigirem as folhas em papel, porque os exames existem. Este processo de digitalização tem sempre uma segurança que é: o papel existe, se não o perderam, o papel existe.

Às vezes, quando o exame é em formato 100% digital, é possível que haja um problema no servidor ou que haja um problema na rede e, portanto, a resposta do aluno não fica gravada ou não fica numa cópia de backup. Aqui, esse problema não se coloca e, portanto, eu acho que os alunos podem estar tranquilos, porque, no pior dos cenários, se o ministério, a EduQa não conseguir resolver o problema da digitalização, o registo físico das respostas dos alunos existe. Os nossos professores classificadores estão muito habituados a classificar exames em papel e, portanto, não seria nada de extraordinário isso acontecer. Claro que se perde tempo, claro que os professores classificadores precisam de tempo para ler os itens, a caligrafia dos nossos alunos muitas vezes também não ajuda, precisam de tempo para conhecer os critérios de classificação dos itens.

Imagino que quem deva estar furioso são os alunos que foram utilizados como cobaias deste sistema, que supostamente foi pré-testado, supostamente foi avaliado e que chega a hora do estudo principal e falha desta forma clamorosa.

Acho que está toda a gente a ficar deveras preocupada, nomeadamente os professores classificadores que têm de fazer esse trabalho e vão ter de fazer o trabalho sobre uma pressão psicológica superior àquilo que é normal.