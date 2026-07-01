"Denúncias são falsas." Ministro culpa QR Code e admite adiar calendário de correção de exames

(Em atualização) Há várias soluções (e culpados) para os problemas com os exames nacionais. Esquecer o digital e avançar com correções em papel ou adiar a data de entrega dos exames avaliados foram ponderados pelo ministro da Educação. Quanto a culpas, depois dos agrafadores, Fernando Alexandre apontou o dedo ao QR Code e promete auditorias para perceber o que correu mal. No entanto, também garante que a maior parte das denúncias que têm sido feitas por professores classificadores (que fazem a correção do exame e lhe atribuem uma nota) são falsas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fernando Alexandre falava esta quarta-feira no Parlamento, em audição regimental na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.

O QR Code problemático Acompanhado de toda a equipa de secretários de Estado, Fernando Alexandre começou a audição com um balanço dos exames e insistiu na garantia que já tinha dado esta semana: “Estamos na janela prevista” para cumprir o calendário, ou seja, os exames poderão estar avaliados até dia 10 de julho e as notas afixadas a 14 de julho. Quanto a responsabilidades — numa altura em que os diretores estão incomodados por sentirem que a tutela os culpa pelos atrasos — o ministro fala de problemas com o código QR dos exames, que é aquilo que identifica o exame e o aluno. “Os problemas são exclusivamente relacionados com questões de software”, disse aos deputados. “Há um problema com o QR Code e numa auditoria será posteriormente feita a análise” dos problemas que têm surgido. Para já, garante, “os problemas estão a ser tecnicamente ultrapassados.” Na véspera, Fernando Alexandre tinha-se queixado dos agrafadores, sempre desvalorizando as queixas dos classificadores. "A digitalização está a ocorrer sem grandes problemas. Houve algumas dificuldades que resultam da novidade do processo. Vou-vos dar um exemplo muito prático: as escolas receberam indicações para não agrafarem os exames, mas algumas agrafaram os exames em cima do QR Code, que é o que identifica o exame ou o aluno. O desagrafar, a perturbação que isso trouxe na digitalização, foi um dos erros."

Corrigir os exames em papel foi ponderado Fazer a correção dos exames nacionais em papel foi uma hipótese levantada pelo Ministério da Educação. Adiar o calendário de correção das provas — atirando a data de entrega dos exames avaliados para depois de 10 de junho — também, explicou o ministro durante a audição. “Colocámos a hipótese de fazer as correções no papel”, disse Fernando Alexandre. No entanto, a garantia do EduQa de que todo o processo funcionaria tranquilizou-o. “Nunca nenhum aluno será prejudicado”, insistiu o ministro, que nos últimos dias tem repetido este mantra. "Esse é um “princípio sagrado." De resto, acredita que todos os erros podem ser resolvidos. “Do ponto de vista logístico, distribuição e digitalização, não houve nenhum percalço, há um caso ou outro, mas não são erros que não possam ser corrigidos.” E sobre problemas com convocações — há notícias de professores que já morreram a serem chamados para corrigir provas — voltou a apontar o dedo aos diretores, já que são eles que tratam desta parte da burocracia. "Se convocam erradamente, então é uma responsabilidade dos diretores", afirmou o ministro, rejeitando, por outro lado, acusações de desresponsabilização. Sobre a sua quota parte em todo o processo? “A minha responsabilidade última será avaliada no final deste processo.”