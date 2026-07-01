Exames nacionais
"Denúncias são falsas." Ministro culpa QR Code e admite adiar calendário de correção de exames
01 jul, 2026 - 11:41 • Ana Kotowicz , Manuela Pires
"Colocámos a hipótese de fazer as correções no papel”, disse o ministro Fernando Alexandre, na Comissão Parlamentar de Educação.
(Em atualização)
Há várias soluções (e culpados) para os problemas com os exames nacionais. Esquecer o digital e avançar com correções em papel ou adiar a data de entrega dos exames avaliados foram ponderados pelo ministro da Educação. Quanto a culpas, depois dos agrafadores, Fernando Alexandre apontou o dedo ao QR Code e promete auditorias para perceber o que correu mal.
No entanto, também garante que a maior parte das denúncias que têm sido feitas por professores classificadores (que fazem a correção do exame e lhe atribuem uma nota) são falsas.
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Fernando Alexandre falava esta quarta-feira no Parlamento, em audição regimental na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência.
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O QR Code problemático
Acompanhado de toda a equipa de secretários de Estado, Fernando Alexandre começou a audição com um balanço dos exames e insistiu na garantia que já tinha dado esta semana: “Estamos na janela prevista” para cumprir o calendário, ou seja, os exames poderão estar avaliados até dia 10 de julho e as notas afixadas a 14 de julho.
Quanto a responsabilidades — numa altura em que os diretores estão incomodados por sentirem que a tutela os culpa pelos atrasos — o ministro fala de problemas com o código QR dos exames, que é aquilo que identifica o exame e o aluno.
“Os problemas são exclusivamente relacionados com questões de software”, disse aos deputados. “Há um problema com o QR Code e numa auditoria será posteriormente feita a análise” dos problemas que têm surgido. Para já, garante, “os problemas estão a ser tecnicamente ultrapassados.”
Na véspera, Fernando Alexandre tinha-se queixado dos agrafadores, sempre desvalorizando as queixas dos classificadores. "A digitalização está a ocorrer sem grandes problemas. Houve algumas dificuldades que resultam da novidade do processo. Vou-vos dar um exemplo muito prático: as escolas receberam indicações para não agrafarem os exames, mas algumas agrafaram os exames em cima do QR Code, que é o que identifica o exame ou o aluno. O desagrafar, a perturbação que isso trouxe na digitalização, foi um dos erros."
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Corrigir os exames em papel foi ponderado
Fazer a correção dos exames nacionais em papel foi uma hipótese levantada pelo Ministério da Educação. Adiar o calendário de correção das provas — atirando a data de entrega dos exames avaliados para depois de 10 de junho — também, explicou o ministro durante a audição.
“Colocámos a hipótese de fazer as correções no papel”, disse Fernando Alexandre. No entanto, a garantia do EduQa de que todo o processo funcionaria tranquilizou-o. “Nunca nenhum aluno será prejudicado”, insistiu o ministro, que nos últimos dias tem repetido este mantra. "Esse é um “princípio sagrado."
De resto, acredita que todos os erros podem ser resolvidos. “Do ponto de vista logístico, distribuição e digitalização, não houve nenhum percalço, há um caso ou outro, mas não são erros que não possam ser corrigidos.”
E sobre problemas com convocações — há notícias de professores que já morreram a serem chamados para corrigir provas — voltou a apontar o dedo aos diretores, já que são eles que tratam desta parte da burocracia.
"Se convocam erradamente, então é uma responsabilidade dos diretores", afirmou o ministro, rejeitando, por outro lado, acusações de desresponsabilização.
Sobre a sua quota parte em todo o processo? “A minha responsabilidade última será avaliada no final deste processo.”
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Maioria das falhas são falsas
Numa altura em que não param de surgir denúncias dos problemas, seja através de professores avaliadores, de sindicatos ou de organizações de professores, o ministro garante que as verdadeiras falhas são pontuais.
"Pedimos sempre ao Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) e ao Júri Nacional de Exames (JNE) que estejam atentos a todas as comunicações que são feitas, para verificar se são verdadeiras ou falsas. A maioria é falsa", disse, em resposta aos deputados.
O atraso na entrega dos exames aos professores foi denunciado na quarta-feira passada e na quinta-feira o Júri Nacional de Exames confirmou "a existência de algumas dificuldades técnicas", que se encontravam a ser solucionadas. Esta segunda-feira, a Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta para os professores que corrigem exames puderem pedir escusas de responsabilidade.
Desde o atraso na atribuição das credenciais necessárias para aceder às provas, a erros na convocatória de professores ou falhas na digitalização das folhas de resposta, o cenário tem sido descrito como de "caos generalizado".
Já os diretores de escolas públicas recusam qualquer culpa da sua parte. Não é “aceitável que se procure transferir para as escolas responsabilidades que manifestamente não lhes pertencem”, disse a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), em comunicado.
Os exames nacionais continuam a realizar-se em papel, mas, pela primeira vez, as provas serão corrigidas em formato digital, trabalho que, no caso da prova de Português (a primeira a ser feita), deveria estar concluído até 6 de julho, para que as classificações fossem enviadas até 10 de julho.
No próximo ano letivo, anunciou o ministro, será implementado um projeto-piloto de normalização das notas, com o objetivo de corrigir diferenças de dificuldade entre anos, tornando comparáveis os resultados e reduzindo o efeito de variações na dificuldade das provas.
Logo no arranque da sua intervenção, Fernando Alexandre defendeu o modelo de classificação digital já que acredita que irá tornar o processo mais eficiente.
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