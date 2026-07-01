E se fosse em Portugal? "Custo do isolamento sísmico é muito baixo", mas na saúde só existe no Hospital da Luz

Portugal não está preparado para um grande tremor de terra, como aconteceu na Venezuela, diz à Renascença João Azevedo, antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. "O custo do isolamento sísmico é muito baixo", mas na saúde só existe no Hospital da Luz, indica o especialista.

"O efeito seria devastador, e sobretudo porque nós temos um parque habitacional que, em parte, já é bastante envelhecido", afirma João Azevedo.

Este especialista admite que "se as novas construções foram bem projetadas, foram bem construídas e se foram bem fiscalizadas, estão preparadas para os sismos. Agora, se um destes 'ses' não se verificar, não estão bem preparadas. A nossa convicção do mundo técnico e científico é de que há bastantes construções que não estão devidamente seguras por não se ver uma garantia da qualidade daquilo que foi executado".

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Entrevistado pela Renascença, João Azevedo lembra, por outro lado, que ainda só existe um hospital com "isolamento sísmico" em Portugal: "É o Hospital da Luz, em Lisboa".

O futuro Hospital Central de Lisboa também deverá ter, mas ao que apurou o antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica "apenas um dos módulos desse hospital vai ter isolamento de base".

João Azevedo admite que não será por falta de um isolamento sísmico que um hospital irá colapsar, no caso de um sismo violento, mas "o risco de todo o equipamento que está lá dentro ficar inoperacional é muito grande".

Mas será assim tão caro fazer as obras necessárias? "O custo do isolamento sísmico é muito baixo", diz este especialista: "Nas piores circunstâncias, apontam-se números da ordem de 10% do valor da estrutura" (...) No Hospital da Luz, pelo que nos foi dito, o custo adicional de introduzir esse sistema representou duas semanas de faturação do hospital. E só foi tanto porque não foi concebido de origem".

Qual seria neste momento em Portugal, por exemplo na Grande Lisboa, o efeito de um sismo como o da Venezuela?



O efeito seria devastador, e sobretudo porque nós temos um parque habitacional que, em parte, já é bastante envelhecido. Ou seja, temos ainda estruturas de alvenaria, estruturas de betão armado...

Mas as novas construções estão preparadas para os sismos?

Se as novas construções foram bem projetadas, foram bem construídas e se foram bem fiscalizadas, estão preparadas para os sismos. Agora, se um destes "ses" não se verificar, não estão bem preparadas. A nossa convicção – nossa, enfim, do mundo técnico e científico – é de que há bastantes construções que não estão devidamente seguras por não se ver uma garantia da qualidade daquilo que foi executado.

Está a falar das novas construções...

Das novas construções. As mais antigas é evidente que não foram projetadas, não foram concebidas, não foram construídas tendo em conta o desígnio de terem segurança sísmica. Em tudo o que é anterior aos anos 60, é muito insípido aquilo que foi feito em termos de segurança sísmica.