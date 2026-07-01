Sismos na Venezuela
E se fosse em Portugal? "Custo do isolamento sísmico é muito baixo", mas na saúde só existe no Hospital da Luz
01 jul, 2026 - 06:30 • Pedro Mesquita
O sismo da Venezuela aconteceu há precisamente uma semana e os números da tragédia continuam a aumentar a cada hora que passa, mas há uma pergunta que se repete, ano após ano, em Portugal: Estaremos preparados para enfrentar um tremor de terra de 7,5 graus na escala de Richter, como aconteceu em Caracas?
Portugal não está preparado para um grande tremor de terra, como aconteceu na Venezuela, diz à Renascença João Azevedo, antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. "O custo do isolamento sísmico é muito baixo", mas na saúde só existe no Hospital da Luz, indica o especialista.
"O efeito seria devastador, e sobretudo porque nós temos um parque habitacional que, em parte, já é bastante envelhecido", afirma João Azevedo.
Este especialista admite que "se as novas construções foram bem projetadas, foram bem construídas e se foram bem fiscalizadas, estão preparadas para os sismos. Agora, se um destes 'ses' não se verificar, não estão bem preparadas. A nossa convicção do mundo técnico e científico é de que há bastantes construções que não estão devidamente seguras por não se ver uma garantia da qualidade daquilo que foi executado".
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Entrevistado pela Renascença, João Azevedo lembra, por outro lado, que ainda só existe um hospital com "isolamento sísmico" em Portugal: "É o Hospital da Luz, em Lisboa".
O futuro Hospital Central de Lisboa também deverá ter, mas ao que apurou o antigo presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica "apenas um dos módulos desse hospital vai ter isolamento de base".
João Azevedo admite que não será por falta de um isolamento sísmico que um hospital irá colapsar, no caso de um sismo violento, mas "o risco de todo o equipamento que está lá dentro ficar inoperacional é muito grande".
Mas será assim tão caro fazer as obras necessárias? "O custo do isolamento sísmico é muito baixo", diz este especialista: "Nas piores circunstâncias, apontam-se números da ordem de 10% do valor da estrutura" (...) No Hospital da Luz, pelo que nos foi dito, o custo adicional de introduzir esse sistema representou duas semanas de faturação do hospital. E só foi tanto porque não foi concebido de origem".
Qual seria neste momento em Portugal, por exemplo na Grande Lisboa, o efeito de um sismo como o da Venezuela?
O efeito seria devastador, e sobretudo porque nós temos um parque habitacional que, em parte, já é bastante envelhecido. Ou seja, temos ainda estruturas de alvenaria, estruturas de betão armado...
Mas as novas construções estão preparadas para os sismos?
Se as novas construções foram bem projetadas, foram bem construídas e se foram bem fiscalizadas, estão preparadas para os sismos. Agora, se um destes "ses" não se verificar, não estão bem preparadas. A nossa convicção – nossa, enfim, do mundo técnico e científico – é de que há bastantes construções que não estão devidamente seguras por não se ver uma garantia da qualidade daquilo que foi executado.
Está a falar das novas construções...
Das novas construções. As mais antigas é evidente que não foram projetadas, não foram concebidas, não foram construídas tendo em conta o desígnio de terem segurança sísmica. Em tudo o que é anterior aos anos 60, é muito insípido aquilo que foi feito em termos de segurança sísmica.
Proporcionalmente, claro, porque Portugal tem muito menos população. Haveria o risco no nosso país de uma tragédia com dimensões semelhantes às da Venezuela?
Podemos dizer que algo semelhante ao da Venezuela [poderia acontecer]. Não quero estar aqui a dizer se seria tão grave ou menos grave, mas com uma gravidade comparável estamos convencidos que sim, que isso aconteceria.
Quanto aos hospitais, como é que estamos? Já existe algum tipo de isolamento sísmico? Estaremos mais seguros nesse capítulo?
Neste momento há apenas um hospital que tem uma tecnologia nova, uma tecnologia chamada de "isolamento de base" ou "isolamento sísmico". É um hospital já construído há bastantes anos. É o Hospital da Luz, em Lisboa. Está agora a ser construído o novo Hospital Central de Lisboa, em Chelas, e foi o Tribunal de Contas, digamos, que ordenou ou enfim, que deu uma diretiva no sentido de que tenha isolamento de base.
Pelo que sei, apenas um dos módulos desse hospital vai ter isolamento de base. E porque é que o isolamento sísmico de base é muito importante? Não quer dizer que o hospital, tal como estava concebido sem isolamento sísmico, que fosse colapsar (em caso de um sismo violento) De todo. Ele não colapsaria, mas o risco de todo o equipamento que está lá dentro ficar inoperacional é muito grande. E um exemplo disso foi o que se verificou no sismo da Turquia. Eles tinham hospitais sem esses sistemas e outros com esses sistemas. Aqueles que tinham isolamento de base continuaram a operar normalmente, ao fim de uns segundos. Aquilo parou de tremer, tremeu muito pouco, e continuavam a operar. Os outros tiveram que ser evacuados.
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O custo do isolamento sísmico de um hospital é assim tão significativo?
O custo do isolamento sísmico é muito baixo. Nas piores circunstâncias, apontam-se números da ordem de 10% do valor da estrutura. Ora, como a estrutura representa 30% do investimento global, quer dizer que estamos a falar, no máximo dos máximos, de 3% do investimento total ou qualquer coisa ainda menor do que isso.
Vejamos o exemplo do Hospital da Luz. Pelo que nos foi dito, o custo adicional de introduzir esse sistema representou duas semanas de faturação do hospital. E só foi tanto porque não foi concebido de origem. Se tivesse sido concebido logo de origem, logo que o projeto começou a ser feito, teria sido menos. Ora, se o hospital ficar inoperacional vão ser meses, ou anos, em que ele não estará operacional.
E porquê que não se faz?
Eu julgo que não se faz porque ainda não se decidiu que é uma coisa que tem que se fazer. Há outros países onde isto já é obrigatório. Estou a falar dos Estados Unidos, Turquia, Itália, Peru... portanto, nesses países já se decidiu.
Pelo que sei, pelo que nos foi dito – mas não tenho a certeza – já haverá diretivas das entidades ligadas à Saúde para que os hospitais que vierem a ser construídos tenham este sistema de isolamento. E faz todo o sentido na metade do sul do país, pelo menos. Não faz sentido estar a fazer hospitais com isolamento de base, por exemplo, em Bragança, que os sismos serão de intensidade muito reduzida, mas na metade do sul do território faz todo o sentido, terá que se fazer.
E quanto às escolas, como é que estamos?
Quanto às escolas, eu diria que estamos como estávamos há uns anos. Ou seja, quando se investiu no parque escolar, fez-se muito investimento nas escolas. E em determinada altura decidiu-se que também era necessário fazer uma reabilitação sísmica e ela foi feita em muitas escolas. Muitas escolas tiveram bons projetos de reabilitação sísmica. O problema são aquelas que não tiveram qualquer tipo de intervenção.
Não há muito tempo... diria há dois, três, quatro anos o máximo, o Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) fez um estudo para obter uma pré-avaliação de quais eram as escolas, por exemplo, aqui na zona de Lisboa, que necessitavam de reabilitação. Fez uma espécie de categorização do nível de risco de cada uma das escolas. Isso implicava depois, relativamente às mais vulneráveis, fazer projetos de reabilitação e reabilitá-las. Tanto quanto eu sei, não passou do primeiro estudo.
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