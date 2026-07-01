Ministro culpa QR Code e admite adiar calendário de correção de exames

O QR Code problemático

Acompanhado de toda a equipa de secretários de Estado, Fernando Alexandre começou a audição com um balanço dos exames e insistiu na garantia que já tinha dado esta semana: “Estamos na janela prevista” para cumprir o calendário, ou seja, os exames poderão estar avaliados até dia 10 de julho e as notas afixadas a 14 de julho.

Quanto a responsabilidades — numa altura em que os diretores estão incomodados por sentirem que a tutela os culpa pelos atrasos — o ministro fala de problemas com o código QR dos exames, que é aquilo que identifica o exame e o aluno.

“Os problemas são exclusivamente relacionados com questões de software”, disse aos deputados. “Há um problema com o QR Code e numa auditoria será posteriormente feita a análise” dos problemas que têm surgido. Para já, garante, “os problemas estão a ser tecnicamente ultrapassados.”

Na véspera, Fernando Alexandre tinha-se queixado dos agrafadores, sempre desvalorizando as queixas dos avaliadores. "A digitalização está a ocorrer sem grandes problemas. Houve algumas dificuldades que resultam da novidade do processo. Vou-vos dar um exemplo muito prático: as escolas receberam indicações para não agrafarem os exames, mas algumas agrafaram os exames em cima do QR Code, que é o que identifica o exame ou o aluno. O desagrafar, a perturbação que isso trouxe na digitalização, foi um dos erros."