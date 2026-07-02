Exames nacionais
Novos problemas na classificação dos exames. "Há professores parados desde segunda-feira"
02 jul, 2026 - 18:25 • Cristina Nascimento
Ministério da Educação mantém que a 14 de julho serão publicadas as classificações dos exames, como previsto no calendário. Especialista na área da Educação considera que está instalado um “clima de dúvida”.
“Vão-se acumulando.” É assim que Cristina Mota, do movimento Missão Escola Pública (MEP), descreve os problemas da plataforma usada para classificar os exames do 12º ano.
O mais recente, reportado à Renascença tanto pelo MEP como pela Fenprof, é que alguns professores não conseguem gravar o progresso da avaliação. Além disso, queixam-se de não terem acesso aos critérios de avaliação definitivos.
Segundo o MEP e a Fenprof, nesta altura, os professores classificadores só têm acesso à versão de trabalho dos critérios de classificação. Embora esteja previsto que só mais tarde exista a versão definitiva — é assim que acontece habitualmente —, incorporando contributos que vão sendo dados ao longo do processo de classificação, há um novo problema: a data em que deviam receber esta versão já foi ultrapassada, pelo menos, a duas disciplinas.
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Há, no entanto, uma razão para a versão definitiva chegar mais tarde. O objetivo é garantir uma uniformização da avaliação. Por exemplo, se um aluno responder acertadamente a uma pergunta, mas com uma resposta que está fora do previsto, a situação deve ser reportada e incluída no critério definitivo de avaliação. Assim, se outro aluno responder de forma igualmente fora do previsto poderá ter uma classificação equivalente à do outro examinado.
O problema é que, por exemplo, a Português ou Economia, os critérios definitivos já deviam ter sido disponibilizados a 1 de julho e não foram, assegura o Missão Escola Pública.
Plataforma não grava
Este impasse vai chocar com outro problema, agora de ordem tecnológica. Segundo o movimento, alguns professores não conseguem gravar o item que estão a classificar a meio da avaliação.
“O que está a acontecer com alguns classificadores é que a plataforma não permite gravar. Assim, o classificador termina a classificação do item, e ele é dado como concluído. Portanto, mesmo com uma versão atualizada e definitiva dos critérios de avaliação, o professor não tem possibilidade de ir retificar o que quer que seja nesses itens”, descreve Cristina Mota.
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Há classificadores parados para não prejudicar alunos
Perante este cenário, há professores classificadores que estão parados há alguns dias.
“Para não prejudicarem os alunos têm o trabalho parado. Por exemplo, desde segunda-feira que não avançam justamente porque estão a aguardar a resolução dos problemas que surgem”, assegura a dirigente do MEP.
Cristina Mota lembra que esta não é uma situação generalizada: “Há professores que não conseguem gravar os itens e há outros que o conseguem fazer, o que também está aqui a evidenciar uma falta de equidade das condições com que cada professor está a trabalhar.”
A Renascença já questionou o Ministério da Educação sobre esta situação, mas até agora não foram prestados esclarecimentos sobre o assunto.
Cenário “é muito mau”, diz Marôco
O especialista em Educação João Mâroco considera que o cenário descrito “é muito mau” e contribui para “um clima de dúvida” e “suspeição”.
“Todos os dias vemos relatos de pessoas a dizer que ainda não têm acesso à plataforma ou que já têm acesso, mas não têm os itens ou que já têm os itens, mas não estão completos ou que têm itens que são de outras provas", diz à Renascença.
"Esta informação que vai saindo sem uma validação objetiva e clara do EduQa vai criar um clima de suspeição que não contribui em nada para a confiança que todos os ‘stakeholders’ da educação, alunos, professores, pais, diretores têm que ter num sistema de avaliação de exames”, argumenta o especialista.
E tal como a Associação Nacional dos Diretores dos Agrupamentos e Escolas Públicas já tinha avançado à Renascença, também o professor universitário João Mâroco antecipa que serão apresentados muitos pedidos de revisão de prova.
O atraso na entrega dos exames aos professores foi denunciado na quarta-feira passada e na quinta-feira o Júri Nacional de Exames confirmou "a existência de algumas dificuldades técnicas", que se encontravam a ser solucionadas. Esta segunda-feira, a Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta para os professores que corrigem exames puderem pedir escusas de responsabilidade.
Desde o atraso na atribuição das credenciais necessárias para aceder às provas, a erros na convocatória de professores ou falhas na digitalização das folhas de resposta, o cenário tem sido descrito como de "caos generalizado".
Os diretores de escolas públicas recusam qualquer culpa da sua parte.
Já o ministro da Educação tem garantido que nenhum aluno será prejudicado. Em audição na Comissão Parlamentar de Educação, Fernando Alexandre apontou o dedo ao QR Code e promete auditorias para perceber o que correu mal. Também garantiu que a maior parte das denúncias que têm sido feitas por professores classificadores são falsas.
Os exames nacionais continuam a realizar-se em papel, mas, pela primeira vez, as provas serão corrigidas em formato digital, trabalho que, no caso da prova de Português (a primeira a ser feita), deveria estar concluído até 6 de julho, para que as classificações fossem enviadas até 10 de julho.
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