​Novos problemas na classificação dos exames. "Há professores parados desde segunda-feira"

Há classificadores parados para não prejudicar alunos



Perante este cenário, há professores classificadores que estão parados há alguns dias.

“Para não prejudicarem os alunos têm o trabalho parado. Por exemplo, desde segunda-feira que não avançam justamente porque estão a aguardar a resolução dos problemas que surgem”, assegura a dirigente do MEP.

Cristina Mota lembra que esta não é uma situação generalizada: “Há professores que não conseguem gravar os itens e há outros que o conseguem fazer, o que também está aqui a evidenciar uma falta de equidade das condições com que cada professor está a trabalhar.”

A Renascença já questionou o Ministério da Educação sobre esta situação, mas até agora não foram prestados esclarecimentos sobre o assunto.

Cenário “é muito mau”, diz Marôco



O especialista em Educação João Mâroco considera que o cenário descrito “é muito mau” e contribui para “um clima de dúvida” e “suspeição”.

“Todos os dias vemos relatos de pessoas a dizer que ainda não têm acesso à plataforma ou que já têm acesso, mas não têm os itens ou que já têm os itens, mas não estão completos ou que têm itens que são de outras provas", diz à Renascença.

"Esta informação que vai saindo sem uma validação objetiva e clara do EduQa vai criar um clima de suspeição que não contribui em nada para a confiança que todos os ‘stakeholders’ da educação, alunos, professores, pais, diretores têm que ter num sistema de avaliação de exames”, argumenta o especialista.

E tal como a Associação Nacional dos Diretores dos Agrupamentos e Escolas Públicas já tinha avançado à Renascença, também o professor universitário João Mâroco antecipa que serão apresentados muitos pedidos de revisão de prova.

O atraso na entrega dos exames aos professores foi denunciado na quarta-feira passada e na quinta-feira o Júri Nacional de Exames confirmou "a existência de algumas dificuldades técnicas", que se encontravam a ser solucionadas. Esta segunda-feira, a Missão Escola Pública disponibilizou uma minuta para os professores que corrigem exames puderem pedir escusas de responsabilidade.

Desde o atraso na atribuição das credenciais necessárias para aceder às provas, a erros na convocatória de professores ou falhas na digitalização das folhas de resposta, o cenário tem sido descrito como de "caos generalizado".

Os diretores de escolas públicas recusam qualquer culpa da sua parte.

Já o ministro da Educação tem garantido que nenhum aluno será prejudicado. Em audição na Comissão Parlamentar de Educação, Fernando Alexandre apontou o dedo ao QR Code e promete auditorias para perceber o que correu mal. Também garantiu que a maior parte das denúncias que têm sido feitas por professores classificadores são falsas.

Os exames nacionais continuam a realizar-se em papel, mas, pela primeira vez, as provas serão corrigidas em formato digital, trabalho que, no caso da prova de Português (a primeira a ser feita), deveria estar concluído até 6 de julho, para que as classificações fossem enviadas até 10 de julho.