Incêndio de Vouzela já é o maior de 2026 e consumiu mais de 12 mil hectares

O incêndio que começou na madrugada de quinta-feira em Vouzela, no distrito de Viseu, já consumiu mais de 12 mil hectares de floresta e mato, tornando-se o maior fogo em Portugal em 2026, e não há sinais de abrandar.

Segundo dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS), o incêndio que já se estende por quatro concelhos queimou uma área de 12.160 hectares, ou 121 quilómetros quadrados — para comparação, é um território maior que o da cidade de Lisboa, que é de 100 km².

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Até esta quinta-feira, nenhum incêndio em Portugal no ano de 2026 tinha ultrapassado os mil hectares. O fogo de Vouzela, com mais de 12 mil hectares, é já o maior do ano e só fica atrás de três incêndios do ano passado — os que começaram em Arganil, Trancoso e Sátão.