Início da 2ª fase adiado. Ministério da Educação altera calendário dos exames nacionais

Foi adiada a segunda fase dos exames nacionais, mas as datas para concorrer ao ensino superior não mexem. Depois de muitos problemas denunciados pelos avaliadores de exames — e apesar de Fernando Alexandre dizer que a maioria das denúncias são falsas — o Ministério da Educação aumentou os dias disponíveis para que os professores possam classificar as provas. As horas exatas dos exames nacionais da 2.ª fase ainda não são conhecidos, esperando-se que o EduQA as anuncie nas próximas horas, esclarece a tutela. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Se houver alteração ao calendário, terá de haver responsabilidades"

os prazos dos exames seriam cumpridos, mas teve agora de fazer marcha atrás. No Parlamento, na quarta-feira passada, foi perentório: "Se houver alteração ao calendário dos exames, obviamente terá de haver responsabilidades." Nos últimos dias, o ministro da Educação disse várias vezes quemas teve agora de fazer marcha atrás. No Parlamento, na quarta-feira passada, foi perentório: No final de todo o processo, disse Fernando Alexandre aos deputados da comissão de Educação, será avaliada a atuação de todas as entidades, incluindo a sua. “No fim, a responsabilidade de cada entidade será avaliada, incluindo a do ministro.”

Mais quatro dias para classificar Com esta alteração — que já tinha sido considerada necessário pelos professores —, o tempo para classificar os exames estende-se por mais quatro dias, enquanto que a afixação das pautas acontecerá três dias mais tarde do que o inicialmente previsto, anunciou esta sexta-feira, em comunicado, o gabinete do ministro Fernando Alexandre. Os professores terão, assim, até 14 de julho, em vez de 10 de julho, para corrigir as provas. Já a afixação das pautas fica prevista para 17 de julho, ao invés da data inicial de 14 de julho.

Segunda fase arranca a 20 de julho à tarde Com estas mudanças, a segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, só terá início a 20 de julho à tarde, ao contrário da data inicialmente apontada de 16 de julho. Os exames terminam, assim, a 24 de julho, em vez de a 22 de julho. "O EduQA publicará durante o dia de hoje [sexta-feira] o novo calendário da segunda fase dos exames. Mantém-se o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026, cujas candidaturas têm início a 20 de julho", lê-se no comunicado da tutela, onde o ministério lamenta "eventuais transtornos" que as alterações possam provocar na vida dos alunos, das famílias, dos professores classificadores e das escolas. "Era tecnicamente possível cumprir o prazo" Apesar de ter recuado e mexido nas datas, o Ministério da Educação insiste que era possível cumprir os prazos iniciais. Assim, "embora seja tecnicamente ainda possível assegurar o cumprimento dos prazos", as datas foram alteradas. A tutela confirma que "as dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica" dos exames "pressionaram o cumprimento do calendário inicialmente previsto". Tal atraso "gerou uma indesejável imprevisibilidade num processo inovador e complexo", diz o ministério e, por isso, depois de "ponderadas as condições de trabalho dos professores classificadores" decidiu mexer no calendário. "Não estando ainda concluída a distribuição dos itens para classificação, o cumprimento dos prazos inicialmente definidos implicaria uma redução do tempo previsto para cada professor classificar os itens das provas", admite.