Início da 2ª fase adiado. Ministério da Educação altera calendário dos exames nacionais

Segunda fase arranca a 20 de julho à tarde

Com estas mudanças, a segunda fase dos exames nacionais do Ensino Secundário, só terá início a 20 de julho à tarde, ao contrário da data inicialmente apontada de 16 de julho. Os exames terminam, assim, a 24 de julho, em vez de a 22 de julho.

"O EduQA publicará durante o dia de hoje [sexta-feira] o novo calendário da segunda fase dos exames. Mantém-se o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2026, cujas candidaturas têm início a 20 de julho", lê-se no comunicado da tutela, onde o ministério lamenta "eventuais transtornos" que as alterações possam provocar na vida dos alunos, das famílias, dos professores classificadores e das escolas.

"Era tecnicamente possível cumprir o prazo"

Apesar de ter recuado e mexido nas datas, o Ministério da Educação insiste que era possível cumprir os prazos iniciais. Assim, "embora seja tecnicamente ainda possível assegurar o cumprimento dos prazos", as datas foram alteradas.

A tutela confirma que "as dificuldades informáticas no processo de classificação eletrónica" dos exames "pressionaram o cumprimento do calendário inicialmente previsto".

Tal atraso "gerou uma indesejável imprevisibilidade num processo inovador e complexo", diz o ministério e, por isso, depois de "ponderadas as condições de trabalho dos professores classificadores" decidiu mexer no calendário.

"Não estando ainda concluída a distribuição dos itens para classificação, o cumprimento dos prazos inicialmente definidos implicaria uma redução do tempo previsto para cada professor classificar os itens das provas", admite.