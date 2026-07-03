Educação

Segunda fase dos exames nacionais arranca a 21 de julho. Veja aqui o calendário

03 jul, 2026 - 22:21 • Ricardo Vieira , Diogo Camilo

Problemas no processo de correção obrigaram ao adiamento da segunda fase dos exames nacionais.

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As alterações ao calendário da segunda fase de exames nacionais do ensino secundário e das provas finais de ciclo do ensino básico – devido a problemas no processo de correção – foram reveladas esta sexta-feira à noite pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

A segunda fase de exames nacionais e provas finais começa a 21 de julho, uma terça-feira, cinco depois do inicialmente previsto. Termina a 24 de julho.

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Calendário dos exames do ensino secundário:

A segunda fase de exames nacionais do ensino secundário arranca a 21 de julho, às 9h30, com Português, Português Língua Segunda e Português Não Materna do 12.º ano. Para as 9h30, está marcada a prova de Literatura Portuguesa, do 11.º ano. Da parte da tarde, têm lugar os exames de Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim, do 11.º ano (Veja aqui o calendário completo - versão PDF).

As pautas das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência do ensino básico, dos exames finais nacionais do ensino secundário e das provas de equivalência à frequência do ensino secundário, realizados na 1.ª fase, são afixadas a 17 de julho, de acordo com o EduQA.

Quem pedir uma nova correção, os resultados dos processos de reapreciação da 1.ª fase serão conhecidos a 7 de agosto.

Calendário das provas finais do ensino básico:

[em atualização]

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