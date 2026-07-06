​40 pessoas num armazém quase incógnito. Os bastidores da digitalização dos exames

Nada faz adivinhar o que se passa naquele espaço.

Entre Lisboa e Sintra, num armazém em Mem Martins, dezenas de pessoas trabalharam dia e noite para garantir que os cerca de 300 mil exames nacionais do 12º ano chegam, por via digital, aos professores classificadores.

O dia de hoje é diferente naquelas instalações — que já pertenceram ao extinto Editorial do Ministério da Educação e Ciência. Pela primeira vez, um grupo de jornalistas vai conhecer o local para onde foram encaminhados todos os exames feitos no continente (a Madeira e os Açores têm mini-centros de digitalização).

A visita, com regras de segurança e sigilo bem definidas, é acompanhada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, e pelo secretário de estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, duas presenças recorrentes no espaço. O presidente do EduQa também está presente.

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Esta segunda-feira, 6 de julho, milhões de páginas já foram digitalizadas. Milhões não é exagero. As 300 mil provas desdobram-se em milhões de folhas. “Um exame de Matemática tem 16 folhas, mais ou menos”, estima o presidente do EduQa. Ora, fazendo as contas (como alguém recomendava), dá mais de quatro milhões de folhas.

Os exames chegam a Mem Martins transportados pelas forças de segurança. Vêm organizados e catalogados para se saber a sua origem, mas depois têm de ser preparados para a digitalização. Desde o dia 16 de junho, data do exame de português, o primeiro do calendário, cerca de 40 pessoas, essencialmente professores, ali estiveram, sete dias por semana, das 8h00 às 22h00.