Todos os alunos terão acesso aos seus exames nacionais digitalizados, diz ministro da Educação

(Em atualização) Todos os alunos que fizeram exames nacionais vão ter acesso às suas provas digitalizadas. A garantia foi dada esta segunda-feira à Renascença pelo ministro da Educação, que acredita que não será preciso voltar a mexer no calendário das provas. Mas há problemas que continuam por resolver. Para ter acesso ao documento, explicou o ministro, não será preciso pedir a revisão dos exames — situação que acontece quando os estudantes acreditam que a prova foi mal classificada. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui "Quando forem publicadas as notas, no dia 17, os alunos poderão aceder à sua prova online, à prova que realizaram, consultar a prova, verificar que aquela prova que fizeram foi a prova que foi corrigida, e saber que classificações tiveram em cada um dos itens da sua prova", disse o ministro da Educação. A semana passada, a tutela foi obrigada a mexer nas datas dos exames, depois de Fernando Alexandre ter resistido por várias vezes a fazê-lo. Assim, a segunda fase começa a 21 de julho, uma terça-feira, e termina a 24 de julho. As notas serão divulgadas a 7 de agosto.



Ver os exames tranquiliza famílias, diz tutela "Dessa forma, garantimos a confiança que é essencial num processo de avaliação externa, como o dos exames nacionais", acredita Fernando Alexandre. Apesar disso, o cerco político à sua volta fecha-se. Depois das críticas dos professores, também no Parlamento se levantam vozes contra o processo dos exames. O PS quer um pedido de desculpas público endereçado às famílias. O Bloco de Esquerda já pediu uma comissão de inquérito parlamentar ao caso e Hugo Soares, líder da bancada laranja, garante que o PSD a viabilizará.

Segundo Fernando Alexandre, os estudantes terão acesso a um link através do qual poderão consultar a digitalização dos seus exames. Aí, poderão conferir que tudo está correto: que a prova foi bem digitalizada, que reconhecem a sua caligrafia, e ver de que forma foram avaliados. Com esta alteração ao processo, o ministro da Educação acredita que será dada tranquilidade às famílias, numa altura em que os problemas associados à digitalização e à avaliação são constantes. Os professores avaliadores têm relatado, por exemplo, que recebem provas com caligrafia diferente — o que leva a crer que serão de alunos diferentes —, têm reportado problemas em gravar o trabalho de avaliação, e há ainda quem indique que recebeu exames para corrigir de disciplinas para as quais não tem competência para ser classificador. Esta segunda-feira, por exemplo, a plataforma de classificação dos exames nacionais está indisponível, situação denunciada pelo movimento Missão Escola Pública e confirmada à Renascença pelo Ministério da Educação. Segundo o ministro, foi identificado um "risco de vulnerabilidade" e que, por precaução, foi decidido "suspender o funcionamento do sistema" até às 15h00 desta segunda-feira.

