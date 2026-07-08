Em 4 dias, calor provocou 264 mortes acima do esperado em Portugal

A onda de calor que chegou a Portugal na passada quarta-feira está a provocar um pico de mortalidade que já fez mais de 260 mortes acima do esperado para esta época do ano, comparado com anos anteriores.

As altas temperaturas fizeram aumentar o número de mortes: desde o início de julho morreram em Portugal 2.287 pessoas, segundo dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) do Ministério da Saúde.

Os últimos quatro dias, de 4 a 7 de julho, foram considerados dias com mortes acima do esperado — ou seja, foram declarados mais óbitos do que em anos anteriores, em média, para esta altura do ano.

No total, registam-se, até às 13h00 desta quarta-feira, 264 mortes acima do esperado nesta onda de calor.

E, segundo o SICO, segunda e terça-feira foram os 6 e 7 de julho com mais mortes desde que há registo, pelo menos desde 2014, e o pico de mortalidade não deve parar.