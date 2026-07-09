Falta de água

Jardins regados em Almada. Nem a autarquia está a cumprir as proibições de uso de água

09 jul, 2026 - 12:07 • João Cunha

Presidente da Câmara Municipal de Almada decretou, quarta-feira, a situação de alerta no município, devido a “um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento”. E decretou proibições que, pelo menos esta manhã, não estavam a ser cumpridas.

A+ / A-

A proibição pode ter sido decretada devido aos problemas no abastecimento de água, mas não está a ser cumprida. Em Almada, há jardins a ser regados e filas em bombas de gasolina para lavar automóveis.

Com a situação de alerta decretada pelo município de Almada, entraram em vigor proibições ao consumo de água da rede pública "que não correspondam a usos domésticos ou essenciais", escreve a autarquia no seu site, como a rega de jardins, enchimento de piscinas ou lavagem de viaturas, enchimento de piscinas e lavagem de viaturas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas algumas destas proibições, pelo menos para já, não estão a ser cumpridas.

Esta quinta-feira, eram muitas as estações de serviço com túneis de lavagem-auto a funcionar, em vários locais do concelho. Algumas delas com filas de viaturas, à espera de vez. O mesmo acontecia nas lavagens automáticas em que cada um põe uma moeda e lava a viatura.

Depois dos problemas de abastecimento, que há vários dias deixam a população sem água, a Câmara de Almada apelou "à colaboração de toda a população na redução do consumo de água", lembrando que "cada litro poupado é fundamental para garantir o abastecimento de todos". Mas, lá diz o ditado, "faz o que eu digo, não faças o que eu faço".

Esta quinta-feira, vários funcionários do município procediam a trabalhos de manutenção nos jardins do Convento dos Capuchos, no topo da Arriba Fóssil da Costa de Caparica. Um edifício que pertence à Câmara Municipal de Almada, desde a extinção das ordens religiosas em 1834. Atualmente, funciona como um espaço cultural e sala de visitas do concelho.

Entre os trabalhos em curso, na zona ajardinada, alguns funcionários procediam à rega, no caso, dos ciprestes que ladeiam a entrada principal do convento.

Costa da Caparica: população corta trânsito contra falta de água
Costa da Caparica: população corta trânsito contra falta de água
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)