Jardins regados em Almada. Nem a autarquia está a cumprir as proibições de uso de água

A proibição pode ter sido decretada devido aos problemas no abastecimento de água, mas não está a ser cumprida. Em Almada, há jardins a ser regados e filas em bombas de gasolina para lavar automóveis.

Com a situação de alerta decretada pelo município de Almada, entraram em vigor proibições ao consumo de água da rede pública "que não correspondam a usos domésticos ou essenciais", escreve a autarquia no seu site, como a rega de jardins, enchimento de piscinas ou lavagem de viaturas, enchimento de piscinas e lavagem de viaturas.

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Mas algumas destas proibições, pelo menos para já, não estão a ser cumpridas.

Esta quinta-feira, eram muitas as estações de serviço com túneis de lavagem-auto a funcionar, em vários locais do concelho. Algumas delas com filas de viaturas, à espera de vez. O mesmo acontecia nas lavagens automáticas em que cada um põe uma moeda e lava a viatura.