Falta de água
Jardins regados em Almada. Nem a autarquia está a cumprir as proibições de uso de água
09 jul, 2026 - 12:07 • João Cunha
Presidente da Câmara Municipal de Almada decretou, quarta-feira, a situação de alerta no município, devido a “um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento”. E decretou proibições que, pelo menos esta manhã, não estavam a ser cumpridas.
A proibição pode ter sido decretada devido aos problemas no abastecimento de água, mas não está a ser cumprida. Em Almada, há jardins a ser regados e filas em bombas de gasolina para lavar automóveis.
Com a situação de alerta decretada pelo município de Almada, entraram em vigor proibições ao consumo de água da rede pública "que não correspondam a usos domésticos ou essenciais", escreve a autarquia no seu site, como a rega de jardins, enchimento de piscinas ou lavagem de viaturas, enchimento de piscinas e lavagem de viaturas.
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Mas algumas destas proibições, pelo menos para já, não estão a ser cumpridas.
Esta quinta-feira, eram muitas as estações de serviço com túneis de lavagem-auto a funcionar, em vários locais do concelho. Algumas delas com filas de viaturas, à espera de vez. O mesmo acontecia nas lavagens automáticas em que cada um põe uma moeda e lava a viatura.
Depois dos problemas de abastecimento, que há vários dias deixam a população sem água, a Câmara de Almada apelou "à colaboração de toda a população na redução do consumo de água", lembrando que "cada litro poupado é fundamental para garantir o abastecimento de todos". Mas, lá diz o ditado, "faz o que eu digo, não faças o que eu faço".
Esta quinta-feira, vários funcionários do município procediam a trabalhos de manutenção nos jardins do Convento dos Capuchos, no topo da Arriba Fóssil da Costa de Caparica. Um edifício que pertence à Câmara Municipal de Almada, desde a extinção das ordens religiosas em 1834. Atualmente, funciona como um espaço cultural e sala de visitas do concelho.
Entre os trabalhos em curso, na zona ajardinada, alguns funcionários procediam à rega, no caso, dos ciprestes que ladeiam a entrada principal do convento.
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