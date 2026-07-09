ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO
Manuais gratuitos para todos no próximo ano? Ainda há tempo, diz associação
09 jul, 2026 - 17:38 • Cristina Nascimento
A cerca de dois meses do início do ano letivo não há sinal de que a medida inscrita no programa do Governo vá ser implementada em breve. Já a Associação Portuguesas das Escolas Católicas acusa o Governo de “distração grande em relação ao assunto”.
Ainda há tempo para garantir manuais escolares gratuitos para todos no próximo ano letivo, defende a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).
A cerca de dois meses do início do ano letivo, ao que a Renascença apurou, ainda não há qualquer sinal de que a medida inscrita no programa do Governo seja implementada a curto prazo.
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Ouça aqui as declarações de Queiroz e Melo
Educação
Governo prometeu manuais escolares gratuitos para todos, mas ainda não será para setembro
Medida está inscrita no programa do Governo. A pou(...)
“É uma medida cuja implementação é fácil, é dar a instrução, tomar a decisão”, diz Rodrigo Queiroz e Melo, da AEEP.
Queiroz e Melo reconhece que “se calhar, nesta altura, poderá haver famílias que já fizeram a aquisição dos manuais e, portanto, para essas já viria tarde, mas outras ainda não fizeram e, portanto, viria a tempo”.
Nestas declarações à Renascença, o diretor executivo da AEEP acrescenta que este podia ser um primeiro ano de implementação que “nem sempre corre bem” e, assim, para o ano já estaria “tudo a funcionar como deve ser”.
Ouça aqui as declarações de Fernando Magalhães
Já Fernando Magalhães, da Associação Portuguesas das Escolas Católicas, acusa o Governo de “distração grande em relação ao assunto”.
“Não é suposto que, estando da forma como está, inscrita no programa do Governo, esta matéria não possa ganhar o consenso necessário para que seja levada à frente”, diz.
A distribuição de manuais escolares gratuitos começou há 10 anos. São abrangidos os alunos do 1º ao 12º anos de escolaridade do ensino público ou das escolas com contrato de associação.
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