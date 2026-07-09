Portugal regista 445 mortes em excesso durante onda de calor

Desde o início do mês e até esta quarta-feira, foram registados 2.649 óbitos, dos quais 445 são considerados em excesso — e associados à onda de calor. Antes desta atualização dos números, o SICO já contabilizava 422 óbitos em excesso nos últimos sete dias, quando na véspera registava 237.

Segunda e terça-feira foram os dias 6 e 7 de julho com mais mortes desde que há registo, pelo menos desde 2014, e a onda de mortalidade deve continuar durante os próximos dias.

Em entrevista à Renascença e jornal Público no programa Hora da Verdade, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, assumiu que Portugal não teria um "aumento muito significativo" da mortalidade em julho, com base em previsões do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Ainda assim, alertou a diretora-geral da Saúde, as ondas de calor "têm um impacto que não é imediato" e que só pode ser medido com maior exatidão após aproximadamente 15 dias.

Na entrevista, Rita Sá Machado avançou um excesso de 63 óbitos associado a esta segunda onda de calor de verão, mas os números do SICO mostram um cenário pior.