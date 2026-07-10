Como Portugal escapou ao "anticiclone ómega" e ao aumento das mortes na onda de calor

Coordenou cientificamente o Roteiro Nacional para a Adaptação até ao final do século. No cenário intermédio, a partir de 2071, nesse documento aponta-se para a probabilidade de seis ondas de calor por ano. Ora, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera, já se registaram exatamente seis ondas de calor este ano. Isso significa que já estamos a viver o clima projetado para daqui a 40 anos?

Não. Temos de ver se essas ondas de calor estão no mesmo espaço, nas mesmas estações, se diz respeito a Trás-os-Montes, ao Alentejo ou a Lisboa.

Nas projeções climáticas, estamos a falar de médias de 30 anos e não as podemos comparar com o número anual. Podemos ter muitas ondas de calor este ano, mas para o ano podemos ter menos.

Sempre que falamos de clima, não podemos avaliar uma mudança sem olhar para a variabilidade. Por exemplo, nos últimos anos, tínhamos tido anos de seca, com muitos défices de precipitação e, por exemplo, no último inverno, tivemos uma precipitação muitíssimo anómala.

Não é por termos tido alguns anos de seca ou um ano de precipitação muito intensa que vamos dizer que, afinal, nem há seca ou o clima é muito húmido. O que passa ao nível de um ano, não passa de um sinal.

Existem várias definições de onda de calor. No Roteiro Nacional para a Adaptação, que liderei cientificamente, a definição de onda de calor é a da Organização Mundial de Meteorologia, que são pelo menos cinco ou mais dias em que a temperatura máxima está acima do percentil 90. Penso que o IPMA não segue esta definição. Quando falamos em seis ondas de calor, temos que as registar sempre no mesmo sítio.

Mas então não existiram seis ondas de calor como as descritas pelo IPMA?

O que digo é que existem várias correntes nos saberes e diferentes definições de onda de calor. Existem duas, que são as mais preponderantes, que retratam o fenómeno de maneira ligeiramente diferente, mas todas elas apontam para um aumento da frequência e da severidade das ondas de calor. Ou seja, não se contradizem. Têm nuances de interpretação e de impactos sobre a sociedade. Não fiz ainda as contas ao número de ondas de calor deste ano.

De acordo com o IPMA – consultando o seu site – consideram que ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, no respetivo mês, para um determinado período de referência.

Lá está, é uma definição diferente daquela que foi utilizada no Roteiro. Ainda bem que fala sobre essa questão, porque quando falamos das projeções de ondas de calor, estamos a referir-nos ao "verão estendido".

O IPMA detetou a primeira onda de calor em fevereiro deste ano.

Quando temos uma onda de calor em fevereiro, pode ter impacto sobre os ecossistemas, mas raramente tem impacto sobre a saúde pública. Uma onda de calor em fevereiro é muito menos severa para as pessoas do que uma onda de calor no fim da primavera ou no verão.

Temos de definir se estamos a falar de ondas de "verão estendido" – que é o que eu defendo, porque o verão está em extensão, está a ser mais alargado – ou se estamos a falar de ondas de calor de inverno, porque estas, do ponto de vista da saúde pública, têm muito pouco ou nenhum impacto.