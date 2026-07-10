Entrevista a Pedro Matos Soares
Como Portugal escapou ao "anticiclone ómega" e ao aumento das mortes na onda de calor
10 jul, 2026 - 06:30 • José Pedro Frazão
Em entrevista à Renascença, o investigador em alterações climáticas Pedro Matos Soares pede melhor comunicação com os cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis, sobre as estruturas a que podem recorrer, no caso de uma vaga de frio e de uma onda de calor.
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Com a "cúpula de calor" ou o "anticlone em forma de ómega" mais em cima de Portugal, a mortalidade decorrente da onda de calor de junho teria sido semelhante à que varreu a Europa Ocidental. A afirmação é de Pedro Matos Soares, investigador principal no Instituto Dom Luiz, especialista em Alterações Climáticas e coordenador científico do último Roteiro Nacional de Adaptação 2100.
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Em entrevista à Renascença, este professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa alerta que não basta dizer às pessoas que há um local para se refugiarem do calor e remete-las para informação na internet.
Em entrevista à Renascença e ao Público, a diretora-geral da Saúde acredita que não vai haver um aumento muito significativo da mortalidade da onda de calor mais recente e sublinha que “Portugal está abaixo do nível de risco de excesso de mortalidade, enquanto Espanha, França e Reino Unido estão ligeiramente acima”. Não há uma certa contradição com a mensagem mais preocupada que está a trazer?
Rita Sá Machado também fez uma declaração que apontava para a necessidade de esperar ainda alguns dias, porque os efeitos das ondas de calor, em termos de excesso de mortalidade, demoram algumas semanas. O agravamento do estado de mobilidade cardiovascular e respiratório, muitas vezes não é síncrono com a onda de calor.
A diretora-geral da Saúde referiu-se a esse aspeto e os números do excesso de óbitos ainda são provisórios. Desejo que tenhamos excessos de mortalidade baixos, mas a severidade da onda de calor na Europa Ocidental nos países que referiu foi diferente.
A onda de calor em Portugal foi intensa, provocou este excesso de mortalidade e de hospitalizações, mas não foi tão severa como nos outros países. Voltando ao relatório do Copernicus , e para os recordes de temperatura de junho associado a essa onda de calor, vemos que eles se manifestaram precisamente mais em Espanha, em França e em Inglaterra.
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Em Portugal, tivemos a entrada da depressão a noroeste que nos trouxe algum ar marítimo e que fez com que a severidade das temperaturas se atenuasse. E tivemos o anticiclone dos Açores a impor-se sobre o nosso território, principalmente na zona litoral, onde vive a maior parte dos portugueses.
Temos temperaturas no interior muito díspares face às temperaturas do litoral, mas temos muito mais gente a viver no litoral. Por isso, sempre que temos este contraste de temperaturas muito grandes no interior e no litoral, há temperaturas mais amenas, com origem nos fluxos atmosféricos impostos pelo anticiclone dos Açores, com o vento de norte mais marítimo, que aligeira e mitiga os impactos sobre a saúde pública, felizmente para os portugueses.
Quando comunicamos esta informação, é muito importante dizer que isto deve-se a este mecanismo. Se tivéssemos a cúpula de calor mais sobre o nosso território, se este anticiclone estivesse um pouco mais para sudoeste, poderíamos ter tido exatamente a mesma severidade da onda de calor de junho que tiveram os países que nomeei, com maiores excessos de mortalidade.
O que é que os modelos nos dizem sobre a continuação das ondas de calor?
Na onda de calor de junho, tivemos um anticiclone – que não era o anticiclone dos Açores, é preciso dizer isso claramente – como um bloqueio em forma de ómega, que esteve ali estacionário bastante tempo na Europa Ocidental, trazendo-nos aquecimento. O grande aquecimento da superfície, não só pela compressão do ar descendente, foi também ele realimentado – porque não temos nebulosidade – pela chamada "retroação positiva", devido ao facto de os solos estarem quentes.
Temos então uma dissecação e o aquecimento muito mais intenso da superfície atmosférica. Por isso é que tivemos anomalias de 10 a 15 graus na onda de calor em relação ao normal no sudoeste de França.
Este tipo de configurações e a frequência das ondas de calor já estão a aumentar. Os modelos climáticos de alta resolução globais mostram há muito tempo claros aumentos de frequência de ondas de calor e da severidade, que tem a ver com a persistência deste tipo de configurações atmosféricas. Este sinal de aumento das ondas de calor e de severidade diz respeito a praticamente toda a Europa, não sendo uma questão localizada.
No relatório especial sobre os impactos da diferença do aumento de 1,5 para 2 graus no calor extremo no mundo, em vez de termos algumas centenas de milhões de pessoas sujeitas a ondas de calor, passamos para 1 a 2 mil milhões de pessoas. É uma coisa mesmo desproporcionada.
Os resultados dos modelos climáticos são muito fiáveis na caracterização deste aumento de temperatura regional e destes extremos de temperatura de uma forma omnipresente sobre o território dos nossos continentes e também da Europa.
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Coordenou cientificamente o Roteiro Nacional para a Adaptação até ao final do século. No cenário intermédio, a partir de 2071, nesse documento aponta-se para a probabilidade de seis ondas de calor por ano. Ora, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera, já se registaram exatamente seis ondas de calor este ano. Isso significa que já estamos a viver o clima projetado para daqui a 40 anos?
Não. Temos de ver se essas ondas de calor estão no mesmo espaço, nas mesmas estações, se diz respeito a Trás-os-Montes, ao Alentejo ou a Lisboa.
Nas projeções climáticas, estamos a falar de médias de 30 anos e não as podemos comparar com o número anual. Podemos ter muitas ondas de calor este ano, mas para o ano podemos ter menos.
Sempre que falamos de clima, não podemos avaliar uma mudança sem olhar para a variabilidade. Por exemplo, nos últimos anos, tínhamos tido anos de seca, com muitos défices de precipitação e, por exemplo, no último inverno, tivemos uma precipitação muitíssimo anómala.
Não é por termos tido alguns anos de seca ou um ano de precipitação muito intensa que vamos dizer que, afinal, nem há seca ou o clima é muito húmido. O que passa ao nível de um ano, não passa de um sinal.
Existem várias definições de onda de calor. No Roteiro Nacional para a Adaptação, que liderei cientificamente, a definição de onda de calor é a da Organização Mundial de Meteorologia, que são pelo menos cinco ou mais dias em que a temperatura máxima está acima do percentil 90. Penso que o IPMA não segue esta definição. Quando falamos em seis ondas de calor, temos que as registar sempre no mesmo sítio.
Mas então não existiram seis ondas de calor como as descritas pelo IPMA?
O que digo é que existem várias correntes nos saberes e diferentes definições de onda de calor. Existem duas, que são as mais preponderantes, que retratam o fenómeno de maneira ligeiramente diferente, mas todas elas apontam para um aumento da frequência e da severidade das ondas de calor. Ou seja, não se contradizem. Têm nuances de interpretação e de impactos sobre a sociedade. Não fiz ainda as contas ao número de ondas de calor deste ano.
De acordo com o IPMA – consultando o seu site – consideram que ocorre uma onda de calor quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos, a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio das temperaturas máximas diárias, no respetivo mês, para um determinado período de referência.
Lá está, é uma definição diferente daquela que foi utilizada no Roteiro. Ainda bem que fala sobre essa questão, porque quando falamos das projeções de ondas de calor, estamos a referir-nos ao "verão estendido".
O IPMA detetou a primeira onda de calor em fevereiro deste ano.
Quando temos uma onda de calor em fevereiro, pode ter impacto sobre os ecossistemas, mas raramente tem impacto sobre a saúde pública. Uma onda de calor em fevereiro é muito menos severa para as pessoas do que uma onda de calor no fim da primavera ou no verão.
Temos de definir se estamos a falar de ondas de "verão estendido" – que é o que eu defendo, porque o verão está em extensão, está a ser mais alargado – ou se estamos a falar de ondas de calor de inverno, porque estas, do ponto de vista da saúde pública, têm muito pouco ou nenhum impacto.
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A legenda da figura no Roteiro Nacional de Adaptação fala em ondas de calor por ano.
Não, são ondas de calor por ano no "verão estendido". É uma grande diferença, por isso, ainda bem que falou sobre isso. No "verão estendido", estamos a falar de ondas de calor entre março e novembro.
Outra questão relevante na adaptação às alterações climática são os chamados abrigos ou refúgios climáticos. Mas, por exemplo em Lisboa, quando as temperaturas subiram, fecharam os parques e zonas mais frescas.
Fecharam-se os parques por causa do risco de incêndio. Infelizmente, no sul da Europa, no Mediterrâneo, temos um grande problema. Quando temos ondas de calor, défice de precipitação, e a vegetação muito seca, temos um perigo meteorológico de incêndio muito grande.
Estamos a gerir duas coisas, porventura, de uma maneira ainda pouco estruturada. Numa onda de calor, os parques e os jardins são zonas em que as pessoas podem ter temperaturas um pouco mais baixas. Mas diria que não são muito mais baixas. É preciso também, às vezes, desmistificarmos um pouco essa questão.
As temperaturas dos nossos parques são um pouco mais baixas numa onda de calor e se tivermos uma noite tropical, com 30 graus na malha urbana, podemos ter dois ou três graus a menos se formos para um jardim. Mas não é muito mais, não é isso que resolve o problema, não vamos deixar ter uma noite tropical num parque. O problema é que isso está caracterizado de uma forma muito insuficiente.
O que me parece é que a população mais vulnerável, que são os mais idosos, normalmente não têm a literacia digital e o acesso a essa informação para se poderem proteger
Estamos a agir mal no domínio dos refúgios climáticos?
Somos reativos. Todas as iniciativas que possam salvaguardar a nossa população são de louvar. No caso de Lisboa, foram abertos dois pavilhões e algumas estações de metro durante a noite, para os sem-abrigo se refugiarem. Houve um conjunto de diligências da Direção-Geral da Saúde, e das estruturas municipais e freguesias para que pudessem albergar pessoas, e havia um portal, até, com essa informação.
O que me parece é que a população mais vulnerável, que são os mais idosos, normalmente não têm a literacia digital e o acesso a essa informação para se poderem proteger.
Preparar o inverno no verão?
É durante o inverno que, por exemplo sobre as ondas de calor, devemos ter iniciativas claras de localização dos refúgios climáticos, para as pessoas perceberem o que é. E comunicar para a população vulnerável, como os sem-abrigo, toda essa informação estruturante no município, durante todo ano, porque as pessoas também morrem de frio. Dizer que as pessoas devem ir para um local e que a informação está na internet, não resolve os problemas.
Temos de ter uma estrutura municipal que comunique com o cidadão comum e com muita incidência sobre as pessoas mais vulneráveis, sobre as estruturas municipais a que as pessoas podem recorrer, no caso de uma vaga de frio e numa uma onda de calor.
Muitos dos nossos idosos não vão à internet, têm uma literacia digital baixa. Há que tentar chegar às pessoas mais vulneráveis de uma maneira mais consequente e não em cima das incidências dos extremos. Tem de ser uma rede estruturada de refúgios climáticos, que as pessoas saibam que existem, sempre que existe um problema de temperatura extrema, a que possam recorrer para se protegerem e saberem quais são os horários de funcionamento, bibliotecas, etc.
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