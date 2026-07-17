Atrasar 2ª fase dos exames para setembro? “Dava para descansar. Já aconteceu em anos anteriores”

Nenhum dos sons que se ouve diz respeito à correria habitual do dia de divulgação das notas dos exames nacionais. Da porta da Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica, Lisboa, os ouvidos identificam, ora os pássaros pendurados nas árvores, ora os carros que vão passando em frente ao portão.

As assistentes operacionais também identificam uma manhã atípica. “Ui, só lá para a tarde é que chegam as pessoas. O ministro disse que as notas só eram publicadas nessa altura”.

Até ao final da manhã, esta escola no centro de Lisboa e na qual foram realizadas cerca de 1.500 provas do ensino secundário não tinha ainda recebido qualquer classificação. Nem indicação de quando ficariam disponíveis na plataforma. “Ainda não chegaram, vamos aguardar”, afirma à Renascença a diretora Rosária Alves.

Em frente à entrada para os corredores totalmente vazios e ao lado da vitrine que não segura nenhuma pauta, a professora explica que o ideal seria ter o resultado das provas “no máximo, até às três ou quatro da tarde”, para os professores terem depois tempo para levantar o “anonimato das provas” com o “rigor” que o processo merece.