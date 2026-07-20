reportagem

Exames nacionais: "Há muitas dúvidas"

20 jul, 2026 - 10:43 • Filipa Ribeiro

Os alunos do ensino secundário continuam com dúvidas sobre a correção dos exames nacionais. Em Benfica, alunos e pais foram cedo à secretaria pedir a revisão das notas. Na mesma escola, as notas dos exames do 9.º ano chegaram já perto das dez da manhã.

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Português, Físico-Química e Economia são algumas das provas em que foram feitos pedidos de revisão na Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica. Os alunos continuam com dúvidas sobre as notas e depois de cálculos feitos em casa consideram que as avaliações devem ser superiores.

Os serviços da secretaria só abriam às 9h00, mas, por volta das 8h00, já se formava uma fila de alunos e encarregados de educação no portão. O "stress" e a "ansiedade" da semana passada por conhecer as notas transformou-se em questões sobre se correções e o tempo que se tornou curto para investir na segunda fase dos exames.

Tiago Costa, aluno do 12.º ano chegou cedo para pedir a correção dos exames de português e físico-química. Ainda não conseguiu consultar as provas, mas acredita que consegue notas mais altas nas provas. O aluno confessa que a "confusão" das últimas semanas o "deixa incerto" apesar de defender que também em anos passados "existirem sempre erros" nos processos de correção.

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Apesar de pedir a revisão, vai avançar já com a candidatura para o Ensino Superior na primeira fase, assim como o filho de Ana Vasconcelos. Como encarregada de educação decidiu ir já esta segunda feira à secretaria para avançar com a candidatura do filho à universidade. Recorde-se que é o primeiro dia para as candidaturas de acesso ao Ensino Superior.

Recorda que a sexta feira foi um dia de "muito stress". Esteve na escola das 19h00 até às 21h00 para ver finalmente as notas afixadas. Apesar da confusão e do tempo de espera confessa que no caso do filho não houve problemas com os exames e reforça que uma das provas era a de Desenho - que não passou pelo processo de digitalização. Uma vez que o filho conseguiu "as notas que queria" decidiu avançar já com a candidatura e com o preenchimento da folha ENES na escola.

Ainda longe da candidatura ao Ensino Superior, na mesma fila estavam alunos do décimo primeiro ano. Caetana Santinho diz ter ficado na fila uma hora até ser atendida na secretaria. Veio à escola com o objetivo de pagar a inscrição na segunda fase dos exames depois de ter feito a inscrição online e ficou inquieta porque lhe foi dito que teria que pagar pela inscrição apenas an quinta feira já depois de realizado o exame.

À Renascença, Caetana explica que vai pedir a revisão do exame de Economia. "Fiz as minhas contas e sei que tenho mais que aquilo que lá está", conta.

A aluno do 11ºano confessa que "há muitas dúvidas" depois do que aconteceu nos últimos dias e confessa que tem "muitos colegas" que vão pedir a revisão do exame de Economia.

Exames do 9.º ano chegam com ligeiro atraso

A situação foi mais calma para os alunos do nono ano, ainda assim houve um ligeiro atraso. De acordo com o que estava definido as notas deveriam chegar às escolas antes das 9h30 para serem afixadas ao início da manhã, mas a escola Secundária José Gomes Ferreira de Benfica só recebeu as avaliações das 200 provas realizadas naquele estabelecimento poucos minutos antes das 10h00.

Ao mesmo tempo que no país se conheciam as notas do nono ano, os alunos de Benfica aguardavam - perto de uma dezena passou pela escola para tentar consultar as notas, mas sem sucesso.

Assim que recebidas, a escola avançou com a afixação das pautas dos alunos mais novos.

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