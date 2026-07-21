Provas finais do 9.º ano
Guilherme não recebe notas, vê anulada matricula no 10.º ano e escola "está no escuro"
21 jul, 2026 - 22:22 • Fátima Casanova
Sem notas nas provas de Português e de Matemática, automaticamente Guilherme viu anulada a matricula feita para o 10.º ano. A escola aconselhou o aluno a fazer a 2.ª fase. Já Marco Meneses não consegue pedir a reapreciação do exame de Português do 12.º ano, porque as folhas digitalizadas chegaram em branco e a escola não tem acesso ao exame escrito.
Afinal, também há problemas com provas do 9.º ano. Num momento em que as atenções estão centradas nos exames do secundário, surge a denúncia de provas que desapareceram. O relato é feito à Renascença pela mãe de um aluno da Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal.
Juliana Pádua foi ver as notas afixadas pelo estabelecimento de ensino esta segunda-feira, 20 de julho, mas para sua surpresa não constava a avaliação de nenhuma das provas. “O Guilherme foi o único que não teve nota nenhuma, onde deveria ter a nota de Português e Matemática, só tem dois tracinhos, como dois hifens”.
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Esta mãe diz que a escola não tem uma explicação para o sucedido. Contactada a direção escolar e a diretora de turma, a resposta apontou para “um erro de sistema”.
Juliana Pádua diz que “foram muito francos” ao admitirem que “estamos tão no escuro quanto vocês”.
Como único conselho, disseram “para o Guilherme repetir a segunda fase para não correr o risco de não passar para o próximo ano de escolaridade”, conta Juliana Pádua, que indica que o seu filho fez na manhã desta terça-feira, “sem preparação nenhuma e totalmente stressado”, a prova de Português.
Juliana Pádua quer uma solução antes da próxima quinta-feira para o filho não ter de repetir a prova de Matemática e deixou um documento na escola onde indica, de “forma muito clara”, que não abdica de conhecer as notas das provas realizadas pelo seu filho na 1.ª fase, no passado mês de junho, e guardou uma cópia “assinada e carimbada”.
Sem notas nas provas de Português, nem de Matemática, o Guilherme viu anulada a matricula para o 10.º ano.
A notícia foi recebida por e-mail na tarde desta terça-feira. De imediato, Juliana Pádua deslocou-se à escola, que explicou que “como ele não recebeu nenhuma nota dos exames, automaticamente não pode ter a matrícula”.
Marco só teve acesso às cotações das respostas do exame de Português
Numa altura em que os problemas com os exames nacionais estão a levar muitos alunos a pedir a reapreciação da prova, há quem não o esteja a conseguir pedir, porque as folhas digitalizadas chegaram em branco e a escola não tem acesso ao exame escrito.
O caso passa-se com Marco Meneses, que começou por saber no sábado que tinha a nota suspensa.
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Esta segunda-feira, 20 de julho, foi contactado ao final da manhã, pela escola, que lhe deu a informação que a “nota tinha acabado de chegar e que tinha 9,3 valores”, duas décimas abaixo do necessário para passar na disciplina.
Segundo o relato de Marco Meneses, da parte da tarde foi à escola “para pedir a reapreciação do exame e eles disseram: 'nós não temos as tuas respostas, porque veio em branco, só temos as cotações de cada resposta que deste'”.
Marco Meneses diz que “nem sabe se aquela pontuação” é a dele e questionou a escola sobre como “pode pedir a reapreciação se não tem o exame”. A escola não lhe deu resposta, assim como também não o soube informar, se podia fazer a 2.ª fase e repetir em setembro, na época especial.
Segundo Marco Meneses, o diretor do Agrupamentos de Escolas de Castro Daire, no distrito de Viseu, contactou o Júri Nacional de Exames e reportou a situação na plataforma EduQa.
Marco Meneses acredita que ainda vai ser possível pedir a reapreciação do exame, o que considera fundamental, porque tem “a certeza que tem melhor nota”.Este aluno, que é um destacado nadador invisual paralímpico, precisa de passar a Português para entrar na Faculdade de Psicologia, em Coimbra, no próximo ano letivo, ao abrigo do estatuto de atleta de alto rendimento.
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