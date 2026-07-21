Guilherme não recebe notas, vê anulada matricula no 10.º ano e escola "está no escuro"

Como único conselho, disseram “para o Guilherme repetir a segunda fase para não correr o risco de não passar para o próximo ano de escolaridade”, conta Juliana Pádua, que indica que o seu filho fez na manhã desta terça-feira, “sem preparação nenhuma e totalmente stressado”, a prova de Português.

Juliana Pádua quer uma solução antes da próxima quinta-feira para o filho não ter de repetir a prova de Matemática e deixou um documento na escola onde indica, de “forma muito clara”, que não abdica de conhecer as notas das provas realizadas pelo seu filho na 1.ª fase, no passado mês de junho, e guardou uma cópia “assinada e carimbada”.

Sem notas nas provas de Português, nem de Matemática, o Guilherme viu anulada a matricula para o 10.º ano.

A notícia foi recebida por e-mail na tarde desta terça-feira. De imediato, Juliana Pádua deslocou-se à escola, que explicou que “como ele não recebeu nenhuma nota dos exames, automaticamente não pode ter a matrícula”.

Marco só teve acesso às cotações das respostas do exame de Português

Numa altura em que os problemas com os exames nacionais estão a levar muitos alunos a pedir a reapreciação da prova, há quem não o esteja a conseguir pedir, porque as folhas digitalizadas chegaram em branco e a escola não tem acesso ao exame escrito.

O caso passa-se com Marco Meneses, que começou por saber no sábado que tinha a nota suspensa.