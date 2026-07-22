Guia dos exames nacionais e do Ensino Superior: notas, reapreciações, candidatura e todos os prazos

As notas da primeira fase de exames nacionais começaram a ser divulgadas e já estão em andamento as candidaturas para a 1ª fase de acesso ao Ensino Superior, ao mesmo tempo que milhares de alunos pedem a reapreciação das suas provas e outros milhares iniciam os exames de segunda fase.

Neste guia, a Renascença reúne as respostas às principais dúvidas.

Exames da 1ª fase

Como posso ver as minhas notas nos exames nacionais?

Onde são divulgadas:

Na escola, com a afixação das pautas, ou junto dos serviços administrativos.

Através da plataforma Inovar, com as credenciais do aluno/encarregado de educação.

Há ainda alunos que continuam sem saber a sua classificação a alguns exames. O ministro Fernando Alexandre garantiu esta terça-feira que "até ao final da semana" todos vão saber a sua nota.

Como posso consultar as minhas provas?

O pedido tem de ser feito pelo aluno, no caso de ser maior de idade, ou pelo encarregado de educação, que é depois recebido e validado pela direção da escola.

Terá que preencher um requerimento semelhante a este, Modelo 09.

A consulta será feita através da plataforma Centro de Monitorização de Exames, através de um código enviado para um email associado ao pedido.

As escolas devem apresentar a cópia do exame, no máximo, até ao dia seguinte ao pedido.

Algumas escolas optaram por enviar o acesso à prova digitalizada.

O Governo tinha anunciado que todos os alunos dos 11.º e 12.º anos iriam receber automaticamente acesso à prova corrigida, mas afinal o acesso continua a depender das escolas.

O que significa ter uma nota suspensa?

Em centenas de casos, alunos viram o estado da sua nota estar em "suspenso".

Significa que existem itens de resposta que não foram classificados , por falhas no processo de correção digital.

, por falhas no processo de correção digital. Não se trata de uma nota negativa, nem anulação. É, provisoriamente, uma nota em falta que será atualizada.

Como posso pedir a reapreciação da prova?

Depois de consultada a prova e analisada a correção, de preferência com apoio do professor da disciplina, o aluno pode pedir a revisão da prova, se considerar que há erros na classificação.

O pedido tem que ser feito por requerimento à escola e é necessário explicar concretamente, por pontos, que itens da prova é que devem ser revistos.

Quanto custa pedir a reapreciação e qual é o prazo?

O pedido de reapreciação implica uma caução de 25 euros — que só é devolvida no caso da nota subir.

— que só é devolvida no caso da nota subir. O pedido deve ser feito no dois dias úteis após a receção da cópia da prova, ou seja, até 23 de julho.

O requerimento de reapreciação é semelhante a este, o Modelo 12.

O documento deve ser entregue nos serviços administrativos da escola onde o aluno esteve inscrito.

Quem corrige a prova de reapreciação e quando saberei o resultado?

A reapreciação dos exames será realizada por professores designados pelo Júri Nacional de Exames.

Os classificadores nunca são os mesmos da primeira correção.

da primeira correção. A prova será reapreciada como um todo — e por isso a nota pode subir, manter-se ou até descer.

Os resultados das reapreciações da 1ª fase de exames serão afixados nas escolas a 7 de agosto.

Candidatura ao Ensino Superior

Como faço a candidatura à 1ª fase de acesso ao Ensino Superior?

Candidatura online: feita exclusivamente através do portal da DGES.

Autenticação: com a Senha de Acesso da DGES (pedida antecipadamente), Chave Móvel Digital ou Cartão de Cidadão.

É necessário:

Ficha ENES (emitida pela escola secundária, com as classificações finais e provas de ingresso).

(emitida pela escola secundária, com as classificações finais e provas de ingresso). Comprovativo de satisfação de pré-requisitos, se for exigido pelo curso ao qual o aluno se quer candidatar (como Medicina, Música ou Educação Física).

A ficha ENES é emitida em formato físico e depois digitalizada para a candidatura. Quem já pediu pode ver a sua nota desatualizada.

Com possíveis correções e atualizações de nota, o melhor é aguardar e pedir a ficha ENES mais perto da data limite.

Que exames nacionais contam para a candidatura?

Provas de ingresso:

Cada curso tem uma, duas ou até três provas específicas — como Matemática A, Biologia e Geologia, Física e Química A ou Português — que é possível consultar no Guia da Candidatura da DGES.

Este ano deixou de ser obrigatória a realização de duas provas de ingresso para determinados cursos.

Classificação final do secundário:

Cada exame tem uma ponderação de 25% para a nota final do aluno naquela disciplina.

naquela disciplina. Para a nota de candidatura há diferentes critérios para cada universidade, que dão mais ou menos peso à média do secundário ou às provas de ingresso.

Normalmente, para a nota conta 50% média do secundário + 50% provas de ingresso.

Quando o aluno fez vários exames da mesma prova, conta sempre a melhor classificação.

Se fizer melhoria na 2ª fase, a nota conta para a 1ª fase?

Sim, qualquer melhoria de classificação obtida na 2ª fase de exames pode ser usada nas fases posteriores da candidatura ao Ensino Superior do mesmo ano.

No entanto, esta melhoria será apenas da componente do exame nacional (25%), mantendo-se a classificação interna (75%).

mantendo-se a classificação interna (75%). Como prova de ingresso para a 1ª fase de acesso ao Ensino Superior contam apenas os exames realizados na 1ª fase.

No caso de uma reapreciação ou reclamação só ser conhecida no fim do prazo da candidatura à 1ª fase, o aluno tem três dias para apresentar ou alterar a candidatura.

Quantas vagas existem em cada curso?

Para este ano há mais de 107 mil vagas para o Ensino Superior na 1ª fase de acesso entre licenciaturas e mestrados integrados. Destas, há mais de 56 mil vagas no Regime Geral de Acesso.

Pode ver aqui as vagas de todos os cursos, no público e no privado: