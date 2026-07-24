Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves

Na mesma notícia do Observador era descrito que a PJ tinha usado uma figura de contratação pública, a contratação excluída, para a maior parte do valor pago a esta empresa de Barcelos, liderada por João Carvalho.

A contratação excluída é uma forma de contratação pública especial que implica a consulta de apenas uma entidade. Dos 17 contratos, nove foram feitos com essa forma de contratação que valeram uma receita total de 1.445.993,96 euros.

Para perceber o que isto valeria dentro do uso desta figura de contratação pela Polícia Judiciária, a Renascença questionou quantas vezes foi usada entre 2019 e 2025 para contratar construtoras. A resposta é que a Judiciária “celebrou 82 contratos” através da contratação excluída. Ou seja, em 35% das vezes em que quis contratar uma empreitada. A empresa do amigo de Luís Neves vale 11% do total de vezes em que foi contratada uma empresa sem concorrência.

Nas respostas à Renascença, a PJ diz que usou esta figura da contratação pública “de acordo com o regime jurídico aplicável a cada situação concreta”.

E justifica-o com o facto de estes contratos exigirem "especiais medidas de segurança” ou serem situações em que a divulgação "seria suscetível de comprometer interesses essenciais de segurança do Estado”.

A certificação de segurança, para a realização deste tipo de obras, esclarece a PJ, “é emitida e gerida pelo Gabinete Nacional de Segurança, entidade competente nessa matéria”.