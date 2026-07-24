Notícia Renascença
Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas pela PJ durante o mandato de Luís Neves
24 jul, 2026 - 19:47 • João Carlos Malta
Os contratos celebrados com a Construbarcelos pela PJ, entre 2019 e 2025, totalizaram um valor de 2,3 milhões de euros, “corresponde a cerca de 8% da despesa global”. No total, em sete anos, a Judiciária gastou pouco mais de 27 milhões de euros com empresas de construção civil.
Durante o período do mandato de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária (PJ), a Construbarcelos, liderada pelo empreiteiro amigo do atual ministro da Administração Interna, recebeu 8% do total do valor gasto por aquela Polícia na execução de obras e empreitadas.
No total, em seis anos, a Judiciária gastou pouco mais de 27 milhões de euros, uma média de 4,5 milhões de euros ao ano, com empresas de construção civil.
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Isso mesmo é confirmado à Renascença pela PJ, que escreve, em resposta às questões enviadas, que os contratos celebrados com a Construbarcelos, entre 2019 e 2025, totalizaram um valor de 2,3 milhões de euros, “corresponde a cerca de 8% da despesa global contratualizada por esta Polícia”.
A PJ acrescenta ainda que, no mesmo período, foram celebrados um total de “232 contratos execução de obras e empreitadas em edifícios daquele, cujo valor global corresponde a 27.129.119,12 euros”.
Sem concorrência para "proteger a segurança"
Esta semana, o Observador havia noticiado que, nos últimos sete anos, a Judiciária tinha feito 17 contratos com a Construbarcelos. E se o valor corresponde a 8% do total gasto, em termos de número adjudicações a percentagem neste período é idêntica, 7%.
Governo
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Na mesma notícia do Observador era descrito que a PJ tinha usado uma figura de contratação pública, a contratação excluída, para a maior parte do valor pago a esta empresa de Barcelos, liderada por João Carvalho.
A contratação excluída é uma forma de contratação pública especial que implica a consulta de apenas uma entidade. Dos 17 contratos, nove foram feitos com essa forma de contratação que valeram uma receita total de 1.445.993,96 euros.
Para perceber o que isto valeria dentro do uso desta figura de contratação pela Polícia Judiciária, a Renascença questionou quantas vezes foi usada entre 2019 e 2025 para contratar construtoras. A resposta é que a Judiciária “celebrou 82 contratos” através da contratação excluída. Ou seja, em 35% das vezes em que quis contratar uma empreitada. A empresa do amigo de Luís Neves vale 11% do total de vezes em que foi contratada uma empresa sem concorrência.
Nas respostas à Renascença, a PJ diz que usou esta figura da contratação pública “de acordo com o regime jurídico aplicável a cada situação concreta”.
E justifica-o com o facto de estes contratos exigirem "especiais medidas de segurança” ou serem situações em que a divulgação "seria suscetível de comprometer interesses essenciais de segurança do Estado”.
A certificação de segurança, para a realização deste tipo de obras, esclarece a PJ, “é emitida e gerida pelo Gabinete Nacional de Segurança, entidade competente nessa matéria”.
Para explicar o porquê de estes projetos serem adjudicados sem concorrência, aquela Polícia escreve “que estes projetos contêm informação sobre a configuração dos edifícios, redes técnicas, acessos, compartimentação, sistemas de proteção e outras infraestruturas relevantes para a respetiva segurança”.
Chega avança para comissão de inquérito
Esta sexta-feira, soube-se que o Chega vai mesmo avançar com uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) aos anos em que Luís Neves, ministro da Administração Interna, esteve à frente da Polícia Judiciária.
O anúncio foi feito pelo líder do Chega, na sede do partido, em Lisboa, onde afastou, para já, apresentar uma moção de censura ao Governo.
"O país teve um ciclo de quatro eleições de seguida. O país quer resolver este problema, mas não quer provocar eleições que não sejam mesmo necessárias", defendeu.
Ventura fala em notícias "inquietantes e perturbadoras" que são "incompreensíveis" para a maior parte das pessoas.
No mesmo dia, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, pediu respeito pelo seu trabalho e promete esclarecer todas dúvidas quanto aos casos em que está envolvido.
Em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira, em Pedrógão Grande, o ministro prometeu responder a todas as perguntas, em devido tempo, "com toda a transparência". Por enquanto, Luís Neves diz estar "muito focado" no combate aos incêndios.
Chega avança com Comissão de Inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária
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"No meu tempo, irei esclarecer, ponto por ponto, todas as questões que têm vindo a ser noticiadas. Com toda a transparência, em todos os locais em que seja necessário, e falarei convosco no momento próprio, onde colocarão todas as questões", garnatiu o ministro.
Também esta sexta-feira, houve mais desenvolvimentos em relação ao caso polémico que envolve o MAI. Depois de se saber que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, omitiu a empresa da mulher quando ocupava o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária, sabe-se agora também que não declarou contas bancárias, terrenos, automóveis, investimentos financeiros e rendimentos.
Segundo o Nascer do Sol e TVI, Luís Neves não apresentou qualquer declaração entre 2018 e 2024, que estava obrigado a apresentar 60 dias após a tomada de posse como chefe da PJ.
“Não existem neste tribunal quaisquer registos de declarações de rendimentos, interesses e património do dr. Luís António Trindade Nunes das Neves referentes ao período indicado”, refere o Tribunal Constitucional em esclarecimento.
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