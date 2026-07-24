Sistema de Depósito e Reembolso
Dois jovens, uma meta: "fazer mil euros até ao final do verão” no sistema Volta
24 jul, 2026 - 15:20 • Redação*
Em poucas semanas, dois funcionários de uma concessão de praia conseguiram acumular cerca de 400 euros a devolver embalagens. Já tinham a função de limpar o areal da praia do Garrão, em Loulé, mas o que antes era lixo, agora vale dinheiro.
Desde que o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) entrou em funcionamento, há pouco mais de três meses, muitos consumidores deixaram de olhar para as embalagens de plástico e metal até três litros como meros resíduos. Agora, cada uma vale dez cêntimos. O que antes era apenas desperdício passou a ter valor e, para alguns, tornou-se uma forma de ganhar dinheiro.
Na praia do Garrão, em Loulé, no Algarve, Rafael Santos e um colega continuam a fazer aquilo que já faziam todos os verões: limpar a concessão onde trabalham. A diferença é que, este ano, começaram a guardar o que recolhem. “As pessoas deixam muitas embalagens com o símbolo Volta” espalhadas pelo areal, explica à Renascença, “porque isto é uma praia com muitos restaurantes e bares aqui à volta”.
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“A ideia inicial”, explica, “era sermos os primeiros a conseguir um talão do Volta de cem euros”. Mas foram “juntando e juntando” e, ao fim de “cerca de três semanas”, já tinham acumulado mais de 2.500 embalagens.
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“Devolvemos tudo no mesmo sítio”, diz, “e falámos com os funcionários antes de irmos lá, mas mesmo assim eles assustaram-se”. O processo de devolução demorou duas horas e, ainda assim, “ficou um saco cheio com embalagens" que não conseguiram devolver.
“Eventualmente, elas [as embalagens] davam”, acredita, “mas precisávamos de quatro ou cinco tentativas — amassá-las um bocadinho, mexer ali no código de barras — e, como só tínhamos duas horas, acabou por ficar um saco por entregar”. Nesse dia, Rafael e o companheiro saíram do ponto Volta com mais de 250 euros em vouchers.
Foi então que estabeleceram uma nova meta. “O nosso objetivo é fazer mil euros até ao final do verão”, conta. Para partilhar o progresso, Rafael criou uma página no TikTok chamada “Rumo a 1000€ no Volta”, que já conta com mais de 270 mil gostos e milhões de visualizações. Até ao momento, conseguiram cerca de 400 euros. “Agosto é o mês que mete aqui mais pessoas. Acho que vai dar, mas não vai ser fácil”, considera.
@rafaelmdsantos #volta #gtavi #garrafas #latas #reciclagem ♬ Beretta (De Los Cerros La Escuela) - El De Las R's
Cem embalagens por dia. “É trabalho que eu já tinha de fazer”
“Todos os dias”, na praia do Garrão, Rafael e o amigo enchem um saco com as embalagens que ficam abandonadas no areal. “Depende do dia, mas esta praia é mesmo muito movimentada. Pelo menos cem [embalagens] por dia conseguimos”, afirma, o que equivale a dez euros.
No entanto, sublinha Rafael Santos, “nós não andamos por aí nos lixos”, como tem acontecido em algumas zonas do país.
“Nós temos aqui uma concessão com mais de duzentas camas, com muitos bares e restaurantes à volta. É trabalho que eu já tinha de fazer, eu tenho de limpar a concessão e deixá-la toda limpa para o dia seguinte. Não me está a dar mais trabalho do que o trabalho que eu já tinha aqui na praia”, remata.
*Artigo editado por Catarina Santos
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