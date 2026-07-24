Dois jovens, uma meta: "fazer mil euros até ao final do verão” no sistema Volta

“A ideia inicial”, explica, “era sermos os primeiros a conseguir um talão do Volta de cem euros”. Mas foram “juntando e juntando” e, ao fim de “cerca de três semanas”, já tinham acumulado mais de 2.500 embalagens.

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“Devolvemos tudo no mesmo sítio”, diz, “e falámos com os funcionários antes de irmos lá, mas mesmo assim eles assustaram-se”. O processo de devolução demorou duas horas e, ainda assim, “ficou um saco cheio com embalagens" que não conseguiram devolver.

“Eventualmente, elas [as embalagens] davam”, acredita, “mas precisávamos de quatro ou cinco tentativas — amassá-las um bocadinho, mexer ali no código de barras — e, como só tínhamos duas horas, acabou por ficar um saco por entregar”. Nesse dia, Rafael e o companheiro saíram do ponto Volta com mais de 250 euros em vouchers.

Foi então que estabeleceram uma nova meta. “O nosso objetivo é fazer mil euros até ao final do verão”, conta. Para partilhar o progresso, Rafael criou uma página no TikTok chamada “Rumo a 1000€ no Volta”, que já conta com mais de 270 mil gostos e milhões de visualizações. Até ao momento, conseguiram cerca de 400 euros. “Agosto é o mês que mete aqui mais pessoas. Acho que vai dar, mas não vai ser fácil”, considera.