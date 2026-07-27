"Nem o Presidente da República consegue pagar". Obras em bairro municipal do Porto custam aos moradores até 5.800 euros/mês

Sílvia Santos insiste várias vezes numa ideia: a questão não são as obras de reabilitação dos prédios do Bairro Fernão de Magalhães que a Câmara do Porto pretende realizar. O problema são mesmo as condições estabelecidas para os condóminos privados efetuarem o respetivo pagamento.

São milhares de euros por mês que estão a ser pedidos a todos aqueles que adquiriram os direitos de superfície das casas ainda durante o segundo mandato de Rui Rio.

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Em alguns casos, garante Sílvia, a mensalidade atinge os 5.800 euros. “Nem o nosso Presidente da República consegue pagar isto”, desabafa a moradora, que também já recebeu a carta que a faz recear pelo futuro.

“Recebi a minha no dia 29 de junho, a dizer que tinha de pagar 2.200 euros até ao dia 9 de julho. E que se não pagar, fica tudo vencido”. Trata-se do adiantamento necessário para a adjudicação das obras, explica a Câmara Municipal em comunicado enviado à Renascença. Sílvia não pagou essa primeira tranche de um total de 52 mil euros e já se aconselhou com vários advogados.

Segundo o levantamento feito pela autarquia, há 34 casas privadas e 312 municipais no bairro erguido nos anos 60 e que está localizado numa zona privilegiada da freguesia do Bonfim, onde têm surgido diversos hotéis e há, mesmo ali lado, um condomínio de luxo a ser construído em altura.

Acusações de "bullying" e "má fé"

Sílvia reuniu-se com outros 16 moradores na mesma situação (aqueles que foi possível contactar) distribuídos pelos 11 blocos onde existe propriedade mista, num total de 18 que formam o bairro, para tentarem negociar uma solução com a autarquia. Mas do outro lado a resposta tem sido o silêncio, assegura.