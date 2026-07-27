Exames Nacionais

Professores vão receber um euro por cada resposta que classificarem nos exames

27 jul, 2026 - 21:51 • Diogo Camilo

Ministério da Educação revelou os valores que os professores classificadores vão receber por resposta, prova classificada em reapreciação e prova classificada por reclamação. Medida implica investimento de 3 milhões de euros.

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Os professores vão receber um euro por cada resposta que classificarem e 12 euros por cada prova reapreciada, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Segundo estimativas da Federação Nacional da Educação (FNE), medida vai implicar um investimento de 3 milhões de euros.

Em comunicado, a tutela revela a assinatura de Fernando Alexandre de um despacho destinado aos professores classificadores dos exames finais nacionais do ensino secundário e que se aplica apenas "às classificações da 1.ª fase, da 2.ª fase e da época extraordinária".

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O Ministério da Educação revela que, de forma a "remunerar o esforço dos professores num contexto de particular exigência", que "implicou para muitos docentes trabalhar aos fins de semana e em horário noturno", foi decidido "compensar todos os professores classificadores" com:

  • 1 euro por cada resposta classificada;
  • 10 euros por cada prova classificada em suporte físico (Geometria Descritiva e Desenho A);
  • 12 euros por cada prova classificada no âmbito de reapreciação;
  • 18 euros por cada prova classificada no âmbito de reclamação;

A medida, esclarece o Governo, está enquadrada nas políticas de valorização dos professores adotadas pelo Governo desde abril de 2024.

No comunicado, o Ministério da Educação salienta que a digitalização da avaliação dos exames levou a uma "alteração significativa nos procedimentos dos professores classificadores" e que a operação "exigiu a mobilização de um número significativo de docentes em cada fase de realização das provas".

Esta segunda-feira, o ministro da Educação revelou que foram solicitados 15 mil pedidos de reapreciação, mais do dobro do ano passado. Neste momento há ainda 170 alunos sem alguma nota final.

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Em reação, a Federação Nacional da Educação refere que o despacho divulgado pelo Ministério da Educação "concretiza o compromisso" de anúncios anteriores que reconhecem o trabalho acrescido dos professores que são responsáveis pela classificação das provas e pelas respetivas reapreciações.

"A FNE considera, por isso, inteiramente justa a atribuição desta remuneração. No entanto, importa reconhecer que o valor agora fixado, embora constitua um sinal positivo, está longe de refletir a verdadeira dimensão da responsabilidade assumida, da complexidade técnica das tarefas realizadas, do tempo investido e do esforço exigido aos docentes", refere o organismo.

Segundo estimativas da FNE, a medida representará um investimento global próximo dos 3 milhões de euros, um valor que é um "esforço financeiro plenamente justificado", dado o número de professores envolvidos.

A Federação volta também a defender que seja criado um Regime de Remuneração da Função de Professor Classificador das Provas e Exames Nacionais, que coloque regras claras e previsíveis que compensem estas funções de professor classificador.

[notícia atualizada às 23h35 de 27 de julho com reação da FNE]

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