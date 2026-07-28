Notícia Renascença
Construbarcelos no topo das construtoras com mais contratos e dinheiro ganho no mandato de Luís Neves na PJ
28 jul, 2026 - 17:00 • João Carlos Malta (texto). João Pedro Quesado (gráficos)
A empresa liderada pelo amigo do ministro da Administração Interna é uma das duas que mais contratos fez com a PJ durante sete anos de mandato de Luís Neves e é a segunda que mais dinheiro ganhou em empreitadas. No total, ganhou 17 contratos pelos quais cobrou 2,3 milhões de euros.
Durante a liderança de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária, a Construbarcelos foi uma das duas empresas, juntamente com a Sotécnica (unidade do grupo francês VINCI), que mais contratos de construção e a segunda que mais dinheiro ganhou em empreitadas com a Judiciária nos anos entre 2019 e 2025. Os dados são oficiais e enviados pela PJ à Renascença.
A Construbarcelos é a empresa de João Carvalho, amigo pessoal do atual ministro da Administração Interna, que está envolvida nas polémicas obras no monte alentejano de Luís Neves e também na posse do atrelado de um camião envolvido num caso de tráfico de droga e que acabou estacionado junto às instalações da empresa de Barcelos.
Em relação ao número de contratos, no período em análise há duas empresas que se destacam cada uma com 17 ganhos. Trata-se da já falada Construbarcelos e a Sotécnica, empresa que pertence ao grupo francês Vinci. Em terceiro lugar e com 12 contratos, aparece uma empresa do concelho de Loures, a Electrosolução.
Mas se olharmos para quem mais ganhou com contratos com a PJ em empreitadas, salta para a liderança a bracarense DST, a Domingos da Silva Teixeira (nome do fundador do grupo), liderada atualmente por José Teixeira. Mas em segundo lugar, ainda que a distância considerável, está a Construbarcelos.
A DST teve em sete anos empreitadas de pouco mais de 11 milhões de euros, mais de cinco vezes mais do que a Construbarcelos, que angariou nos 17 contratos já referidos 2,3 milhões de euros.
Na semana passada, o Observador já havia noticiado que, nos últimos sete anos, a Judiciária tinha feito 17 contratos com a Construbarcelos. Agora com estes dados que a Renascença pediu à PJ, fica-se a saber que esse é um número que coloca a empresa de João Carvalho no topo das empresas com maior número de adjudicações.
Na mesma notícia do Observador era descrito que a PJ tinha usado uma figura de contratação pública, a contratação excluída, para a maior parte do valor pago a esta empresa de Barcelos.
A contratação excluída é uma forma de contratação pública especial que implica a consulta de apenas uma entidade. Dos 17 contratos, nove foram feitos com essa forma de contratação que valeram uma receita total de 1.445.993,96 euros. Ou seja, 61% do valor total.
Algo que não é singular no processo de contratação da PJ, segundo os dados enviados por aquela polícia, e isso atesta-se a olhar para os números da DST.
Em apenas três contratos soma 5,7 milhões de euros (um no valor de 4,8 milhões de euros, outro de 535 mil euros e um terceiro de 386 mil euros) em que foi usada contratação exclusiva. Contas feitas, em metade do valor foi usada esta figura de contratação sem concorrência.
De assinalar ainda que nas respostas enviadas à Renascença, a PJ escreve que dos “232 contratos de empreitada celebrados no período em causa”, de 2019 a 2015 “foram adjudicados a 96 empresas”.
Ministro Luís Neves promete esclarecimentos "quanto antes" mas sem apontar uma data
O ministro da Administração Interna prometeu hoje (...)
Na última semana, a Renascença também já tinha noticiado que durante o período do mandato de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária (PJ), a Construbarcelos, recebeu 8% do total do valor gasto por aquela Polícia na execução de obras e empreitadas.
No total, em seis anos, a Judiciária gastou pouco mais de 27 milhões de euros, uma média de 4,5 milhões de euros ao ano, com empresas de construção civil.
Para perceber o que isto valeria dentro do uso desta figura de contratação pela Polícia Judiciária, a Renascença questionou quantas vezes foi usada entre 2019 e 2025 para contratar construtoras.
A resposta foi a de que a Judiciária “celebrou 82 contratos” através da contratação excluída. Valor que representa 35% das vezes em que quis contratar uma empreitada. A empresa do amigo de Luís Neves vale 11% do total de vezes em que foi contratada uma empresa sem concorrência.
Nas respostas à Renascença, na semana passada, a PJ acrescenta que usou esta figura da contratação pública “de acordo com o regime jurídico aplicável a cada situação concreta”.
Notícia Renascença
Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves
Os contratos celebrados com a Construbarcelos pela(...)
E justifica-o com o facto de estes contratos exigirem "especiais medidas de segurança” ou serem situações em que a divulgação "seria suscetível de comprometer interesses essenciais de segurança do Estado”.
A certificação de segurança para a realização deste tipo de obras, esclarece a PJ, “é emitida e gerida pelo Gabinete Nacional de Segurança, entidade competente nessa matéria”.
Para explicar o porquê de estes projetos serem adjudicados sem concorrência, aquela Polícia escreve “que estes projetos contêm informação sobre a configuração dos edifícios, redes técnicas, acessos, compartimentação, sistemas de proteção e outras infraestruturas relevantes para a respetiva segurança”.
Casa Comum
Caso do atrelado. "Luís Neves estará a ligar à Judiciária a pedir que lhe arranjem documentos?"
Duarte Pacheco e Mariana Vieira da Silva comentam (...)
Este caso, relembre-se, começou quando se soube que uma obra privada do ministro da Administração Interna em São Teótonio, em Odemira, fora atribuída a uma empresa que faturou cerca de dois milhões de euros, entre 2019 e 2025, com a PJ.
Dias depois a polémica adensou-se ao saber-se que uma galera apreendida numa operação de combate ao tráfico de droga, acabou por ser encontrada nas instalações da empresa do construtor das obras particulares de Luís Neves, ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna.
PARLAMENTO
Luís Neves aceita comissão de inquérito ou outras explicações no Parlamento. “Estou disponível para tudo”
O ministro da Administração Interna esteve nas ins(...)
- Montenegro não liga a "piropos" da oposição e está "confiante" em Luís Neves
- Aguiar-Branco recusa pedido para ouvir Luís Neves no Parlamento
- Carneiro insiste que PM deve explicações sobre combustíveis e não fala de Luís Neves
- Luís Neves. Advogado do dono de atrelado pediu nulidade da prova e fala em "desgaste" para "efeitos do processo"
- Luís Neves está "a gerir processo da melhor forma que sabe", diz ministra da Justiça
- Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves
- Chega avança com Comissão de Inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária
- Polícia Judiciária detém três pessoas por rapto, extorsão e roubo
- PJ apreende 197 quilos de cocaína escondidos em casco de navio
- Montenegro não liga a "piropos" da oposição e está "confiante" em Luís Neves
- Aguiar-Branco recusa pedido para ouvir Luís Neves no Parlamento
- Carneiro insiste que PM deve explicações sobre combustíveis e não fala de Luís Neves
- Luís Neves. Advogado do dono de atrelado pediu nulidade da prova e fala em "desgaste" para "efeitos do processo"
- Luís Neves está "a gerir processo da melhor forma que sabe", diz ministra da Justiça
- Construbarcelos recebeu 8% do valor das empreitadas feitas para a PJ durante mandato de Luís Neves
- Chega avança com Comissão de Inquérito à liderança de Luís Neves na Polícia Judiciária
- Polícia Judiciária detém três pessoas por rapto, extorsão e roubo
- PJ apreende 197 quilos de cocaína escondidos em casco de navio