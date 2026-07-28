Construbarcelos no topo das construtoras com mais contratos e dinheiro ganho no mandato de Luís Neves na PJ

Na mesma notícia do Observador era descrito que a PJ tinha usado uma figura de contratação pública, a contratação excluída, para a maior parte do valor pago a esta empresa de Barcelos.

A contratação excluída é uma forma de contratação pública especial que implica a consulta de apenas uma entidade. Dos 17 contratos, nove foram feitos com essa forma de contratação que valeram uma receita total de 1.445.993,96 euros. Ou seja, 61% do valor total.

Algo que não é singular no processo de contratação da PJ, segundo os dados enviados por aquela polícia, e isso atesta-se a olhar para os números da DST.

Em apenas três contratos soma 5,7 milhões de euros (um no valor de 4,8 milhões de euros, outro de 535 mil euros e um terceiro de 386 mil euros) em que foi usada contratação exclusiva. Contas feitas, em metade do valor foi usada esta figura de contratação sem concorrência.

De assinalar ainda que nas respostas enviadas à Renascença, a PJ escreve que dos “232 contratos de empreitada celebrados no período em causa”, de 2019 a 2015 “foram adjudicados a 96 empresas”.