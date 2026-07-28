"Há obras que não podem esperar pelo PTRR, como as escolas", avisa autarca de Leiria

Um enorme campo de futebol antigo só pode ser identificado pelas balizas nas extremidades. Agora serve de cemitério de materiais que foram arrancados pelos ventos cortantes trazidos pela tempestade Kristin.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria vai conversando com quem conhece bem o espaço. Este antigo campo fica à frente do Clube dos Barreiros, que também viu o seu pavilhão a ser arrasado pelo mau tempo.

O autarca — eleito pelo PS — esteve esta terça-feira num périplo pelas obras que estão a reerguer o concelho, no dia em que se assinalaram os seis meses da passagem da Kristin. O pavilhão é prova disso, vai ficar melhor do que o que estava quando terminarem os trabalhos.

Numa curta entrevista à Renascença, Gonçalo Lopes vinca que Leiria está a caminhar a passo rápido, mas lembra que não pode caminhar sozinha. E pede mais celeridade nos apoios anunciados pelo Governo.

Que balanço é que faz da recuperação, meio ano depois, como é que está o concelho?

Estamos hoje numa fase que é de reconstrução, que passa pelo projeto de Reerguer Leiria, onde temos várias frentes de trabalho, questão ambiental, com a recolha de resíduos, resultantes das casas destruídas, uma operação que decorre desde o primeiro dia e que parece que nunca mais acaba. Temos operações também de obras no associativismo, como é o caso do clube dos Barreiros, que ficou sem cobertura e já está a fazer a sua intervenção no pavilhão. Mas também visitámos e queríamos apontar a importância que demos aos equipamentos escolares. As escolas que ficaram destruídas e onde os alunos tiveram que ser deslocados, neste verão estamos a terminar essas intervenções para que o início do ano letivo voltem a funcionar

Há um esforço grande do município em conseguir despachar todos os processos de candidaturas entregues pelos particulares para a recuperação das suas casas. Tivemos perto de 11 mil candidaturas e já analisámos aproximadamente 8.500, em setembro queremos esse processo concluído.

Na contabilidade dos estragos, o impacto para o país foram aproximadamente 5.300 milhões de euros. Em Leiria tem uma noção de quanto é que foram os danos totais?

Nós tivemos um levantamento de danos, naquilo que diz respeito ao património municipal e também das associações, que ronda os 240 milhões de euros.

Sem contar com as casas?

Sem contar com as casas, portanto, tudo o que depois soma a esse valor tem a ver com património particular, onde estão as casas e as indústrias e, portanto, todo o setor económico, hotéis, etc.

Se juntarmos a isso o prejuízo com a floresta, que ainda está por contabilizar, porque o prejuízo é enorme, estamos a falar de um montante que pode chegar a mil milhões de euros, o que representa uma parte significativa dos danos totais, que anda sempre à volta dos 25% ou 30% do total. Leiria foi no fundo o epicentro dos prejuízos e da desgraça da tempestade de Kristin, a par da Marinha Grande, que foi o sítio por onde entrou a tempestade.