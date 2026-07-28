Um Pinhal de Leiria com muito mais do que pinheiros e um Montado em novas paragens?

A Mata Nacional de Leiria, atingida há seis meses pela tempestade Kristin, é uma das áreas que serão alvo de intervenção no quadro do Plano Nacional de Restauro da Natureza (PNRN), em consulta pública até 19 de Agosto. O documento prevê um programa de ação para as Matas Nacionais, geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF), no âmbito do artigo 12º do PNRN sobre ecossistemas florestais. Intitulado Pro-Matas, o programa prevê o diagnóstico do estado de conservação de cada área e a identificação de medidas específicas de restauro "incluindo rearborização com espécies autóctones, controlo de invasoras e restauro hidrológico".

No caso do Pinhal de Leiria, de acordo com o ICNF, o cenário do futuro não será igual ao do passado, mas mais diverso e não apenas uma mancha de pinheiros. "Em termos absolutos e imediatos, queremos repor o coberto vegetal e as zonas de pinhal que estavam na zona do Pinhal de Leiria. Mas, aproveitando a iniciativa do Restauro da Natureza, o Ministério do Ambiente vai ter projetos mais ambiciosos, que ainda estão a ser esboçados, para que a recuperação desse pinhal possa ir um pouco mais além e que inclua mosaicos de outro tipo de vegetação, e ser o suporte de mais biodiversidade", explica Carlos Albuquerque, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

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A ideia não é apenas repor o que estava no território antes da passagem da tempestade Kristin e dos incêndios de 2017. "Não é voltar apenas a um pinhal plantado para as caravelas dos Descobrimentos portugueses, mas que seja uma mancha grande, de contínuo florestal, com espaços de mosaico que sejam mais biodiversos e mais ricos", explica este dirigente do ICNF.

A filosofia do Restauro da Natureza aponta para uma "matriz integrada de desenvolvimento do território" centrada nos ecossistemas como uma infraestrutura "tão relevante como as redes viária e ferroviária, os aeroportos, os espaços urbanos, as escolas, e toda a intervenção humana da construção do território"

Zona Centro "não é mais vulnerável" que outras

Se um dos eixos da ação do PNRN é a adaptação às alterações climáticas, os fenómenos extremos como a tempestade Kristin poderão ter que levar a uma reflexão sobre como restaurar o território. Seis meses depois das tempestades, o climatologista Filipe Duarte Santos diz que não há dados para afirmar que a Região Centro é especialmente exposta a eventos extremos. "Não há nenhuma base para pensarmos que exista uma vulnerabilidade especial nessa região. É uma questão de azar", confessa à Renascença.

Do mesmo modo, este investigador garante que a ciência não consegue ainda determinar quão frequentes serão estes fenómenos de grande intensidade. "Sabemos que os eventos extremos vão ser mais intensos, que as ondas de calor vão ser mais intensas e frequentes. Mas não sabemos se estes episódios de chuvas brutais mais intensos serão mais frequentes. Não conseguimos ainda saber se a tempestuosidade muito intensa está a aumentar", diz Filipe Duarte Santos, também presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

"Não há nenhuma base para pensarmos que exista uma vulnerabilidade especial nessa região"