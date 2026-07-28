Um Pinhal de Leiria com muito mais do que pinheiros e um Montado em novas paragens?

A Mata Nacional de Leiria, atingida há seis meses pela tempestade Kristin, é uma das áreas que serão alvo de intervenção no quadro do Plano Nacional de Restauro da Natureza (PNRN), em consulta pública até 19 de Agosto. O documento prevê um programa de ação para as Matas Nacionais, geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF), no âmbito do artigo 12º do PNRN sobre ecossistemas florestais. Intitulado Pro-Matas, o programa prevê o diagnóstico do estado de conservação de cada área e a identificação de medidas específicas de restauro "incluindo rearborização com espécies autóctones, controlo de invasoras e restauro hidrológico". No caso do Pinhal de Leiria, de acordo com o ICNF, o cenário do futuro não será igual ao do passado, mas mais diverso e não apenas uma mancha de pinheiros. "Em termos absolutos e imediatos, queremos repor o coberto vegetal e as zonas de pinhal que estavam na zona do Pinhal de Leiria. Mas, aproveitando a iniciativa do Restauro da Natureza, o Ministério do Ambiente vai ter projetos mais ambiciosos, que ainda estão a ser esboçados, para que a recuperação desse pinhal possa ir um pouco mais além e que inclua mosaicos de outro tipo de vegetação, e ser o suporte de mais biodiversidade", explica Carlos Albuquerque, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A ideia não é apenas repor o que estava no território antes da passagem da tempestade Kristin e dos incêndios de 2017. "Não é voltar apenas a um pinhal plantado para as caravelas dos Descobrimentos portugueses, mas que seja uma mancha grande, de contínuo florestal, com espaços de mosaico que sejam mais biodiversos e mais ricos", explica este dirigente do ICNF. A filosofia do Restauro da Natureza aponta para uma "matriz integrada de desenvolvimento do território" centrada nos ecossistemas como uma infraestrutura "tão relevante como as redes viária e ferroviária, os aeroportos, os espaços urbanos, as escolas, e toda a intervenção humana da construção do território" Zona Centro "não é mais vulnerável" que outras Se um dos eixos da ação do PNRN é a adaptação às alterações climáticas, os fenómenos extremos como a tempestade Kristin poderão ter que levar a uma reflexão sobre como restaurar o território. Seis meses depois das tempestades, o climatologista Filipe Duarte Santos diz que não há dados para afirmar que a Região Centro é especialmente exposta a eventos extremos. "Não há nenhuma base para pensarmos que exista uma vulnerabilidade especial nessa região. É uma questão de azar", confessa à Renascença. Do mesmo modo, este investigador garante que a ciência não consegue ainda determinar quão frequentes serão estes fenómenos de grande intensidade. "Sabemos que os eventos extremos vão ser mais intensos, que as ondas de calor vão ser mais intensas e frequentes. Mas não sabemos se estes episódios de chuvas brutais mais intensos serão mais frequentes. Não conseguimos ainda saber se a tempestuosidade muito intensa está a aumentar", diz Filipe Duarte Santos, também presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. "Não há nenhuma base para pensarmos que exista uma vulnerabilidade especial nessa região"

O Pinhal deixará de ser Rei em Leiria? O climatologista adverte que os pinheiros não aguentam ventos de 140 a 150 quilómetros por hora, como os registados este ano na região. " Esse tipo de ventos existe em certas zonas do mundo, afetadas por ciclones tropicais. As árvores adaptadas a esses tipos de ventos são palmeiras enquanto o pinheiro é das zonas temperadas, em que os ventos não chegam a essas velocidades", alerta o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que recorda como os pinheiros foram desaparecendo de algumas dessas zonas. "As pessoas não querem ter pinheiros, porque podem cair em cima das suas casas. Mas há 60 anos era proibido arrancar pinheiros mesmo dos quintais das pessoas". Carlos Albuquerque, do Conselho Diretivo do ICNF, assinala que nos mosaicos a explorar em Leiria e noutras Matas Nacionais " algumas espécies serão de mais rápido crescimento e outras mais lentas a crescer". O dirigente do ICNF diz que a intenção é introduzir um "sinal de mudança" com várias ações "que, ao princípio, podem parecer dispersas e desconexas, mas terão uma matriz de fundo, que é este tecido do Restauro de Natureza". Apesar de a maior parte dos espaços florestais ser privada em Portugal, o ICNF assume querer dar "bons exemplos e podermos até, a título experimental e de laboratório, testarmos e mostrarmos quais são as melhores práticas de sustentabilidade". A ideia, diz Albuquerque, é que o território "não seja apenas mais uma figura de conservação da natureza que deixa a maior parte das pessoas um tanto indiferente, como apenas uma iniciativa dos conservacionistas". "As pessoas não querem ter pinheiros, porque podem cair em cima das suas casas. Mas há 60 anos era proibido arrancar pinheiros mesmo dos quintais das pessoas".

Montado a caminho de outras paragens? A listagem oficial soma atualmente quase 4 dezenas de Matas Nacionais, no total de 55 mil hectares e 3% da superfície florestal portuguesa. Na sua visão estratégica, divulgada em Junho, o Plano Nacional de Restauro da Natureza admite a criação de novas Matas Nacionais, nomeadamente no Alentejo, onde o montado é descrito como "habitat prioritário" e "barreira ativa contra a desertificação". Carlos Albuquerque sublinha que a riqueza do montado faz com que esteja descrito em diversos temas do PNRN, desde os ecossistemas terrestres às florestas, passando pela agricultura. Na apresentação do Plano, a Ministra do Ambiente revelou que existe uma verba de 12 milhões de euros dos chamados EEA Grants ( financiamento da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega para reduzir as disparidades no Espaço Económico Europeu) que pode ser usado para candidaturas de restauro de montado. Na altura Graça Carvalho admitiu que a verba não será toda para esse efeito, mas disse aguardar "uma proposta forte da zona do Alentejo". Questionada na altura pela Renascença, a ministra disse que isso não significa "necessariamente" haverá uma nova Mata Nacional nessa zona. "O que é importante aqui é que se faça o restauro, que é uma barreira ao avanço da desertificação. Para ser uma mata nacional nessa zona, teria de haver um grande investimento na compra de terrenos, que por vezes é difícil", afirmou Graça Carvalho em Junho na apresentação do PNRN. Carlos Albuquerque abre a porta ainda à criação de montados em zonas novas do território continental. "Temos de alinhar cada vez mais as nossas intervenções com as expectativas das alterações climáticas. Portanto poderemos vir a ter montados em outras áreas do nosso território que até agora não eram ocupadas por montados", explica o vice-presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, dando o exemplo de alterações climáticas que deixaram marcas em parques como a Arrábida - a completar 50 anos neste dia - e o Sintra-Cascais. "Com o aumento da temperatura expectável por força das alterações climáticas, também os territórios de algumas espécies vão-se deslocando para norte", explica em declarações à Renascença.