Viajar em casa durante as férias? Novo projeto oferece visitas virtuais em Portugal

Novo projeto disponibiliza visitas virtuais para explorar museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos durante as férias. A plataforma é gratuita, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e permite viajar pelo país de forma online a partir de qualquer lugar. A informação foi partilhada, esta terça-feira, à Renascença através de um comunicado.

O novo portal PATRIMÓNIO CULTURAL 360® oferece 67 visitas virtuais imersivas de elevada resolução onde é possível navegar por museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos de Norte a Sul do país.



Fruto de um investimento total de 14.486.017,50€ no âmbito do PRR, o projeto abrange já mais de 90 imóveis e envolve mais de 20 entidades parceiras. Ao aliar a tecnologia de ponta à divulgação cultural, o PATRIMÓNIO CULTURAL 360® afirma-se como uma ferramenta de turismo sustentável e inclusivo, aproximando o público de locais emblemáticos e de tesouros por vezes menos conhecidos do grande público.

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“O verão é por excelência o tempo da descoberta e do lazer. Com o portal PATRIMÓNIO CULTURAL 360®, queremos transformar o acesso à nossa história numa experiência envolvente e acessível a todos. Quer estejamos na praia, no interior ou no estrangeiro, qualquer pessoa pode agora 'viajar' pelos nossos monumentos, descobrindo detalhes únicos antes ou depois de uma visita presencial,” destaca Luís Sebastian, Diretor do Departamento de Transição Digital e coordenador do projeto.

Entre as diferentes viagens, o PATRIMÓNIO CULTURAL 360® recomenda a:

Rota da Arquitetura e História : Uma imersão no Mosteiro da Batalha , onde é possível contemplar de perto as abóbadas das Capelas Imperfeitas e o detalhe do rendilhado manuelino, assim como uma travessia pela Sé de Évora , descobrindo o seu claustro e terraço medieval.

: Uma , onde é possível contemplar de perto as abóbadas das Capelas Imperfeitas e o detalhe do rendilhado manuelino, assim como uma travessia pela , descobrindo o seu claustro e terraço medieval. Rota da Música e Arte : Uma visita virtual interativa ao Museu Nacional da Música , que permite explorar a sua recente reinstalação no Palácio Nacional de Mafra e conhecer raras coleções de instrumentos musicais em ambiente digital.

: Uma visita virtual interativa ao , que permite explorar a sua recente reinstalação no e conhecer raras coleções de instrumentos musicais em ambiente digital. Rota dos Roteiros em Família: Dezenas de museus e sítios arqueológicos disponíveis no portal oferecem uma componente pedagógica e interativa, ideal para manter a curiosidade dos mais jovens desperta durante a pausa escolar.

Todos os conteúdos digitais produzidos estão já acessíveis gratuitamente no site que constituiu uma interface dedicada ao grande público, reforçando a difusão e a valorização do património cultural em ambiente digital.

