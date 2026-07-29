VivaMundo em Santarém. Primeiro parque temático de futebol do mundo aguarda por "luz verde", mas já tem data de abertura

A construção deste parque temático deve gerar entre 800 a 1000 postos de trabalho, acredita o gestor, que espera ter cerca de 1,5 milhões de visitantes por ano — e um milhão no primeiro ano (segundo o vídeo de apresentação publicado no Youtube).

Prevê-se que o espaço, de 80 hectares, vai albergar 28 atrações, seis áreas temáticas, retail e restauração e, pelo menos, um palco. Também terá, de acordo com o vídeo de apresentação do projeto, um hotel com 300 quartos.

"Os visitantes deparar-se-ão, em primeiro lugar, com o Portão de Boas-Vindas (...) Segue-se uma área dedicada ao património e ao comércio, que celebra a história do futebol e inclui um museu, o «Passeio da Fama» das mulheres, um teatro e lojas e estabelecimentos de restauração", afirma José Ferraz na entrevista à GCR.

Sobre o "coração do projeto", como é descrito no site oficial do parque, o investidor português conta: "O 'Football World' será a maior área do parque, com um lago, uma torre do Campeonato do Mundo com miradouro, restaurante giratório e espaço de exposições, várias montanhas-russas, um carrossel, atrações aquáticas, uma torre de queda livre e karting."

O parque temático será ainda dedicado aos 11 melhores jogadores "de todos os tempos", definidos segundo uma votação do público, que ainda não tem data mas já aparece indicada no site.

O VivaMundo vai contar com 12 galerias — uma para cada um dos jogadores eleitos, com curadoria do país de origem dos mesmos —, e uma galeria geral.

O gestor do projeto, Carlos Carreiras, afirma que a organização ainda "não sabe nada" sobre este assunto em concreto, mas "arrisca" dizer que a eleição dos jogadores será realizada "suficientemente tarde, mas a tempo de poder ser colocada a imagem dentro do próprio parque temático".

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, afirma que a infraestrutura vai gerar emprego, desenvolvimento e crescimento, culminando num "aumento substancial de visitação". Contudo, admite que "a consequência de gerar emprego" é "gerar também um crescimento populacional" no concelho.

"Isso vai significar mais habitação, necessidade de termos mais escolas, mais centros de saúde, mais acessibilidade", afirma João Teixeira Leite.

O autarca aponta um estudo que a CM de Santarém está a preparar no sentido de apurar o impacto desta infraestrutura no concelho, para, dessa forma, perceber as respostas que terá de dar, nos próximos anos, "do ponto de vista da política pública".

João Teixeira Leite não deixa de referir por isso que "do ponto de vista da acessibilidade estão aqui garantidas um conjunto de infraestruturas que são importantes para o projeto", referindo-se às autoestradas e à "principal linha férrea do país" que serve Santarém.

Em relação à questão da habitação, o autarca destaca que esta será, necessariamente, uma questão a ter resposta: "A habitação, por exemplo, vai ter de ser uma das respostas, mas aí o privado também vai dar o seu contributo."

"Vamos conseguir responder com aquilo que já está aprovado do ponto de vista do urbanismo: umas centenas de fogos a construir já nos próximos anos."