Durão Barroso devia ser o candidato apoiado pelo PSD a Belém. "Ele sim, tem grande experiência política"

É o apoiante de primeira hora do almirante Gouveia e Melo à Presidência da República, mas defende em entrevista à Renascença que o PSD devia ter convencido Durão Barroso a entrar na corrida a Belém. Isaltino Morais tem a certeza de que o antigo presidente da Comissão Europeia iria aceitar o desafio.

O presidente da Câmara de Oeiras, que foi ministro do Ambiente de Barroso, vê no ex-primeiro-ministro a única figura do PSD com experiência política à altura que o cargo exige, depois de Leonor Beleza ter recusado.

Isaltino Morais aconselha Gouveia e Melo a não apresentar a candidatura já, e esperar até maio. Quando isso acontecer, o autarca diz ter a certeza que “vai ser uma vaga de fundo imparável” em torno do antigo chefe da armada.

Foi um dos primeiros a vir a público apoiar uma candidatura de Gouveia Melo à Presidência da República e até já disse que vai ganhar à primeira volta. O que é que o almirante tem de tão especial?

Acho que o almirante tem tudo de especial no contexto em que se vão realizar estas eleições e o problema é que o PS e o PSD envolveram-se nestas eleições talvez com receio da possibilidade do almirante ser candidato. O PSD caiu numa armadilha, que foi a de dizer que tinha de ser um militante do Partido. O Partido Socialista também disse que ia escolher um militante.

No PSD, acabou por decorrer desta situação o anúncio do doutor Marques Mendes. Não deixa de ser um candidato de recurso, por muita vontade que o doutor Marques Mendes tivesse de ser candidato a Presidente da República e tem vindo a trabalhar nisso ao longo dos últimos anos.

O perfil traçado por Luís Montenegro já abria espaço e a porta à candidatura de Marques Mendes?

Não, não, cabem lá muitos. Quem são os candidatos naturais do PSD? Na minha opinião, o PSD tinha dois candidatos naturais: Leonor Beleza e Durão Barroso.

Leonor Beleza, até talvez pela idade e pelas funções que desempenha na Fundação Champalimaud, rapidamente se pôs de lado. Mas o doutor Durão Barroso não se pôs de lado e tem uma experiência política única em Portugal.

Foi líder do partido, foi primeiro-ministro, foi presidente da Comissão Europeia, esteve na Goldman Sachs, agora está nas vacinas. É um homem que tem uma dimensão intelectual, política. Ele sim, tem uma grande experiência política.

Mas ele quer ser candidato?

Se o PSD pretendia realmente um histórico, uma referência do partido, um militante, então deveria convencer o doutor Durão Barroso que tinha todas as qualidades para poder ser candidato, ele fez um lugar como presidente da Comissão [Europeia] notável, de grande prestígio também para Portugal, de maneira que tinham de o convencer.

E ele aceitava?

Estou convencido que ele não recusaria, porque nunca recusou prestar serviços ao seu país e seria a pessoa indicada.