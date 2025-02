PSD e Isaltino Morais mantêm contactos sobre eventual apoio à recandidatura a Oeiras. "Ficava satisfeito"

O presidente da Câmara de Oeiras recandidata-se a um último mandato e não esconde que ficava satisfeito com o apoio do PSD à sua candidatura independente. Em entrevista à Renascença, Isaltino Morais elogia Luís Montenegro que está a lutar no Governo para seguir uma política ao centro.

O autarca entrou pela primeira vez na câmara em 1985, foi preso e condenado por corrupção, voltou a vencer a autarquia em 2017 e defende que os políticos só devem abandonar os cargos que exercem depois de serem condenados na justiça.

Nesta entrevista, o autarca de Oeiras desafia a Assembleia da República a legislar de “uma forma muito assertiva” sobre o que é que o Ministério Público “pode ou não pode fazer” em casos mediáticos como o do Tutti-Frutti. “É óbvio” que as pessoas “não podem demitir-se ou suspender mandatos enquanto não forem julgadas”, defende.

Já anunciou a recandidatura à Câmara de Oeiras. Foi eleito pela primeira vez em 1985, em 2013 falha a eleições, mas depois de sair da prisão e de cumprir a pena volta a vencer em 2017, até agora. Já lá vão quase 40 anos. Este é o último mandato e gostava de ter o apoio do PSD?

Ter o apoio do PSD é mais uma questão psicológica porque, do ponto de vista do interesse eleitoral, eu julgo que os eleitores de Oeiras se habituaram de tal forma a votar em mim como candidato independente que, neste momento, não imaginam outra situação. Não me parece que, neste momento, seja relevante ter ou não ter o apoio do PSD.

Para si pode não ser relevante, mas para o PSD poderá ser relevante recuperar esta câmara na Área Metropolitana de Lisboa?

Sim, para o PSD poderá ser, mas eu não estou a ver qual seria o modelo. Sabe que hoje ser candidato por um partido é redutor, as pessoas estão habituadas a votar numa lista independente. Se existir essa hipótese de o PSD apoiar a minha candidatura teria de ser mesmo apoio do PSD ao candidato independente.

Mas a direção do PSD definiu que o partido pode apoiar candidaturas independentes?

Nesse caso não posso fazer nada, quer dizer, posso manifestar a minha satisfação pelo facto do PSD apoiar a minha candidatura, mas isso é um problema do PSD, não é meu.

Nos últimos tempos tem havido uma aproximação ao PSD, esteve no jantar de Natal do PSD Oeiras e nas últimas autárquicas a estrutura local queria que fosse o senhor o candidato e Rui Rio aceitava.

Sim, em 2021 estivemos quase. Mas o PSD, se pensar a longo prazo, obviamente que em 2029 eu não me posso candidatar e a disputa será mais renhida, e o PSD pode pensar que pode ganhar a câmara daqui a quatro anos e, para isso, é importante que tenha um bom relacionamento comigo.

Isaltino Morais tem um bom relacionamento com o PSD de Luís Montenegro?

Só houve dois dirigentes com quem não tive relacionamento, foi com o Marques Mendes em 2005, mas esteve pouco tempo e rapidamente foi substituído pelo Luís Filipe Menezes, e depois com Passos Coelho, já como primeiro-ministro. Com Rui Rio, com Luís Montenegro, antes e depois de eles serem líderes, sempre tive o melhor relacionamento. Repare, eu estava muito mais próximo do Rio do que do Passos Coelho, por uma razão muito simples, porque Rui Rio é um social-democrata e o Passos Coelho é um homem de direita.

E Luís Montenegro é social-democrata ou está mais à direita?

O Luís Montenegro é um homem que está a fazer um esforço de se recentrar, e, portanto, está ali numa tensão entre os que o puxam para a social-democracia e os que o puxam para a direita. Não é fácil o papel dele, mas julgo que ele está a fazer um esforço. É claro que, de vez em quando, tem de ter ali uns tiques à direita, porque a pressão do Chega é muita, mas acho que as políticas do Montenegro são, indiscutivelmente, políticas ao centro, centro-esquerda. Só assim é que se defendem os pobres, a classe média empobrecida e, portanto, não é com políticas de direita que se defendem os portugueses.

Mas voltemos às autárquicas. Já teve contactos com o secretário- geral do PSD com vista a um possível apoio à sua recandidatura?

Sim, não lhe vou dizer que não falamos, mas falamos cordialmente, mas sem aprofundar as situações. Quer dizer, até hoje nunca tivemos assim uma conversa, digamos, substancial sobre a matéria. Mas, como lhe digo, a metodologia a levar por diante ainda não foi estabelecida.

Mas o que responde a um convite formal para apoiar a sua recandidatura?

Que fico satisfeito, não lhe podia dizer mais nada. Neste momento, eu tenho oito vereadores em 11 e tudo indica, por aquilo que são algumas indicações que me chegam, que, provavelmente, até vou aumentar a representação. Se o PSD decidir, ‘vamos apoiar o Isaltino’, a única coisa que posso dizer é que fico satisfeito por isso.

E é gratificante voltar a estar ao lado do PSD no final da sua carreira autárquica?

Sim, desse ponto de vista, é gratificante, com certeza, reconhecerem ao fim de tantos anos.