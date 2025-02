Governo aperta fiscalização da corrupção nas autarquias. Confisco de bens fica de fora

O Conselho de Ministros deverá aprovar esta quinta-feira a reestruturação do Mecanismo Anti-Corrupção (MENAC), uma estrutura criada em 2021 e sobre o qual o Governo da AD faz uma avaliação muito negativa, sabe a Renascença. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, deverá ainda ver aprovado um diploma que tem como objetivo apertar a fiscalização da corrupção nas autarquias locais.

A reestruturação do MENAC está, de resto, prevista no programa de Governo da AD e surge na sequência da conclusão do Governo de que o mecanismo representou zero euros em coimas e nenhuma fiscalização.

A Renascença sabe que, apesar, da avaliação negativa que faz do trabalho do mecanismo, o Governo não pretende extinguir esta estrutura anti-corrupção, preferindo a sua reestruturação. O entendimento no executivo é que uma entidade como esta faz falta ao sistema democrático, mas é preciso torná-la eficiente.

Em dezembro, a ministra da Justiça já tinha registado em entrevista à Renascença que o MENAC tem as competências concentradas num presidente e que gostaria de ver estas competências “atribuídas a um órgão colegial”.

Quanto ao futuro do atual presidente - António Pires Henriques da Graça – na altura da entrevista ainda não estava definido, com Rita Alarcão Júdice a preferir esperar pela aprovação do diploma que esta quinta-feira vai a debate no Conselho de Ministros para “depois” conversar, “naturalmente”, com o presidente do MENAC.

A ministra manifestou ainda vontade de rever a própria duração dos mandatos do MENAC. “É um único caso que temos com um mandato de seis anos. É muito longo. Vamos propor que os mandatos passem a ser de quatro anos, renováveis por uma vez, em linha com outras entidades, como entidade das contas e da transparência, por exemplo”.