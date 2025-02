“Não é inevitável que maior investimento na defesa comprometa áreas sociais”, diz Fernando Medina

Segundo a Bloomberg, o Governo prevê iniciar o processo de privatização da TAP em Março, vendendo pelo menos 49% do capital. A confirmar-se este modelo, significa que poderá ser alienada uma participação minoritária, mantendo-se o Estado com o controlo do capital. É algo com que concorda, tendo em conta que o Governo de que fez parte previa a venda de mais de 51 % do capital

Não quero comentar nenhuma posição eventual do Governo que está traduzida numa notícia de jornal. Não sei se é essa a intenção. A privatização da TAP justifica-se, em primeiro lugar, se dessa privatização resultar o que é o aproveitamento e a expansão da TAP dentro de um grupo de maior dimensão.



Não faz nenhum sentido uma privatização feita a qualquer tipo de fundos ou operadores financeiros que procurem mais-valias que possam levar até ao próprio desmantelamento da empresa. Acho que isso devia ser impedido no próprio decreto de privatização da TAP.

Tem de ser valorizada a complementaridade dessa empresa com a TAP, isto é, a menor sobreposição possível e o maior complemento possível, porque só isso dará recursos e capacidades à TAP de sobrevivência e do seu desenvolvimento a longo prazo. Isto é, ocupar o seu lugar, que é um lugar estratégico absolutamente insubstituível na ligação com a América do Sul, a América do Norte e o continente europeu.

Sobre as condições de privatização, devem decorrer do que é a avaliação, em primeiro lugar, das condições que existem no mercado e daquilo que tem de ser uma base política suficientemente ampla para que este processo possa correr bem.

O importante nesta fase é assegurar que quem entra no capital da TAP tenha a competência, a idoneidade e a capacidade de fazer a companhia crescer e que funcione num quadro de estabilidade acionista.