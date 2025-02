Novo secretário de Estado fez ajustes diretos de 200 mil euros com sociedade de Montenegro

À frente da autarquia de Espinho estava Joaquim Pinto Moreira, antigo vice-líder parlamentar do PSD, que está acusado de dois crimes de corrupção passiva, um de tráfico de influência e outro de violação das regras urbanísticas na Operação Vórtex.

Na altura, o líder do PSD mostrou-se “revoltado e indignado” com o que disse serem as tentativas para o associarem ao caso.

Numa entrevista à SIC em janeiro de 2023, Montenegro garantiu também que não existiu qualquer conflito de interesses nos contratos por ajuste direto assinados pela sua sociedade de advogados e que deixará a vida política se um dia infringir a "conduta eticamente aceitável".

"Eu acho absolutamente ignóbil que se possa estar a confundir a prestação de serviços jurídicos de uma sociedade de advogados da qual eu fiz parte - já não faço - com um processo de investigação criminal em curso [operação Vórtex], cujo objeto não tem nada, rigorosamente nada, a ver com essa prestação de serviços", sublinhou.

Os contratos, denunciados pelo Bloco de Esquerda em 2015, foram alvo de apreciação na Comissão Parlamentar de Ética em 2017, que concluiu que, "do ponto de vista legal e ético”, não havia impedimento no caso de acumulação do cargo de advogado e de deputado.