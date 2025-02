Utentes sem médico de família. Números do Governo continuam a não bater certo

Explicação do Governo significa mais de metade dos Açores e Madeira sem médico de família

Além da discrepância entre os números apresentados pela ministra e os números que constam na resposta do Ministério da Saúde, outro aspeto fica difícil de explicar.

No quadro que consta da resposta do Ministério à Renascença, surgem apenas dados relativos aos últimos sete meses e não faz referência aos números de janeiro de 2024, que a ministra afirmou no Parlamento serem de 1.896.295 pessoas sem médico atribuído.

Se este for o número total, juntando os utentes de Portugal Continental e das ilhas, e sabendo pelo Portal da Transparência que nesse mês eram 1.647.700 pessoas em território continental nessa situação, significa que no primeiro mês do ano passado estavam mais de 248 mil pessoas da Madeira e dos Açores sem médico de família.

Sabendo que, segundo os dados do Instituto Nacional da Estatística, viviam em 2023 na Região Autónoma da Madeira 256 mil pessoas e na Região Autónoma dos Açores 241 mil pessoas, então os dados do Ministério da Saúde apontam a que, em janeiro do ano passado, mais de metade dos açorianos e madeirenses não tivessem médico de família atribuído.