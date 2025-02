Uma empresa, um primeiro-ministro, uma lei. O que se sabe e falta saber sobre a empresa familiar de Montenegro?

À Renascença, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Registo e Notariado disse que o ato de transmissão de quotas por Luís Montenegro foi aceite pelos registos apesar de ser “ilegal”. Isto porque, até 2006, os notários tinham de verificar a legalidade desta alteração de quotas, mas isso foi alterado no esforço de “simplificação” de procedimentos do governo de José Sócrates.

“O que é que acontecia se, por exemplo, numa sociedade, o marido cedesse à quota à mulher, desde que casados no regime da comunhão geral ou no regime da comunhão de adquiridos, ou a mulher passe ao marido antes desta reforma? O ato era recusado porque é um ato nulo”, assegura Arménio Maximino, apontando que, “antes de 2006, este registo era recusado”, mas, “depois de 2006 e da reforma que foi efetuada, como esse pedido de registo não é qualificado, não é verificada a sua validade, ele ingressa no registo.”

Também Paulo Graça, especialista em Direito Administrativo, afirma que Luís Montenegro continua a ser sócio da Spinumviva, já que a transmissão de quotas não teve “nenhum efeito jurídico ou prático”, e “continua-se a entender que a quota é do cônjuge Luís”.

“Não há sequer necessidade de ir a um tribunal para se obter uma sentença que declare isto, porque o ato nulo é por si só um ato que não produz nenhum efeito jurídico”, explicou Paulo Graça.

É ou não um conflito de interesses?

Luís Montenegro disse ao Correio da Manhã que “não há nenhum conflito de interesses”, e recusou que alguma vez esse pudesse ser o caso, alegando que “não foi nem vai ser atividade da empresa qualquer operação imobiliária geradora de conflito de interesses”.

Se a venda da participação é nula, é preciso perceber se Luís Montenegro continua a ser casado em comunhão de bens com Carla Montenegro, e se a Spinumviva vai continuar a ter “o comércio e a gestão de bens imóveis” no seu objeto social.

Para Fernando Negrão, ex-ministro da Justiça, a “questão central” é que Luís Montenegro e a mulher “estão casados em regime de comunhão de adquiridos”, sendo “esse o facto que menos esclarecido está e que mais precisa de esclarecimento”.

Em declarações à Renascença, o antigo deputado do PSD apontou que os “factos” conhecidos “podem levar a que, em determinadas circunstâncias muito específicas, aconteça esse conflito de interesses”

Esta semana, questionado pelo “Correio da Manhã” sobre a eliminação desse âmbito de ação do objeto social da empresa, Montenegro respondeu que não vê “essa necessidade, uma vez que a inclusão no objeto social da compra e venda de propriedades em si não gera conflito de interesses”.

O primeiro-ministro não tem dado grandes explicações além destas, o que tem contribuído para intensificar as dúvidas - e tem sido criticado por isso por Pedro Nuno Santos, assim como por Fernando Negrão. Contudo, Montenegro prometeu-as para esta sexta-feira, no debate da moção de censura.

O problema é legal ou político?

Parece ser principalmente político. É o próprio Código de Conduta do Governo que, no artigo 7.º, afirma que “qualquer membro do Governo que se encontre perante um conflito de interesses, atual ou potencial, deve tomar imediatamente as medidas necessárias para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em causa”.

Paulo Graça, especialista em Direito Administrativo, considera que o problema não é jurídico, mas sim ético ou político, já que “o primeiro-ministro pode ter uma quota de uma empresa”.

“Não pode é, por si próprio, ou através dessa empresa, participar em procedimentos de contratação pública. E não pode por si próprio, ou através dessa empresa, intervir como consultor, ou praticar qualquer ato em procedimentos de contratação pública”. Esclarecendo, Paulo Graça aponta que “um primeiro-ministro não pode ser gerente de uma empresa, poderá ser sócio desde que a empresa não tenha esta atividade”. No caso de ter, “naturalmente fica numa situação de impedimento.”

O que vai acontecer com a moção de censura?

O Chega apresentou uma moção de censura ao Governo na terça-feira, que vai ser votada esta sexta, às 15h00, em plenário. A moção alega que o primeiro-ministro está “sob suspeita grave”.

A moção parece estar destinada ao chumbo. PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP vão votar contra. O líder do PS disse que não vai dar “para o peditório” do Chega mas que Montenegro deve explicações ao país, e a Iniciativa Liberal diz que “não contribui para manobras de diversão”.